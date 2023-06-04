«Приятно здесь находиться». Лучшие творческие коллективы Беларуси и зарубежья объединил фестиваль «Браславские зарницы»

Новости Беларуси. Озерный край на севере Беларуси принимает Международный праздник традиционной культуры «Браславские зарницы» – он один из старейших в стране и проводится уже в 56-й раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестиваль когда-то зарождался как районный. Но в 2009-м он приобрел статус международного. Теперь это яркая творческая палитра, благодаря которой проявляется все разнообразие музыки и танцев.

Нынешний фестиваль стартовал шествием от центра Браслава до живописного лесопарка, где развернулась главная сценическая площадка под открытым небом.