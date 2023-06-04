«Приятно здесь находиться». Лучшие творческие коллективы Беларуси и зарубежья объединил фестиваль «Браславские зарницы»

Новости Беларуси. Озерный край на севере Беларуси принимает Международный праздник традиционной культуры «Браславские зарницы» – он один из старейших в стране и проводится уже в 56-й раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Озерный край на севере Беларуси принимает Международный праздник традиционной культуры «Браславские зарницы» – он один из старейших в стране и проводится уже в 56-й раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Фестиваль когда-то зарождался как районный. Но в 2009-м он приобрел статус международного. Теперь это яркая творческая палитра, благодаря которой проявляется все разнообразие музыки и танцев.
Нынешний фестиваль стартовал шествием от центра Браслава до живописного лесопарка, где развернулась главная сценическая площадка под открытым небом.
Павел Рогозин, участник Международного праздника традиционной культуры «Браславские зарницы» (Россия):
Приятно здесь находиться. Я думаю, что еще не один раз мы сюда приедем. Сам фестиваль поражает количеством участников из разных стран, своим творчеством. Это очень круто, что мы приехали сюда и тоже поучаствовали, стали частичкой данного фестиваля.
Николай Пашинский, заслуженный деятель культуры Беларуси:
Где еще собраться и посмотреть уровень свой? А здесь мы действительно оцениваем уровень. Для руководителей это очень важно посмотреть. Вот они посмотрели российские коллективы – у них другая школа, другое пение.
Праздник продолжится и сегодня, 4 июня. Культурную программу дополнят деловые встречи. Планируется подписание соглашения о сотрудничестве с китайским городом Цзиньчжоу и итальянской провинцией Рандаццо.