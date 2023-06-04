Очередной ракетный комплекс С-400 поставлен в Беларусь из России

Новости Беларуси. Министерство обороны Беларуси заявило о поставке очередного ракетного комплекса С-400, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также из России к нам прибыл личный состав, который прошел обучение в обслуживании и применении ЗРК.