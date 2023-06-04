Прямой эфир

Очередной ракетный комплекс С-400 поставлен в Беларусь из России

04 июня 2023 07:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Министерство обороны Беларуси заявило о поставке очередного ракетного комплекса С-400, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также из России к нам прибыл личный состав, который прошел обучение в обслуживании и применении ЗРК.

Очередной ракетный комплекс С-400 поставлен в Беларусь из России-1

В официальном сообщении Министерства обороны также отмечается, что в настоящее время осуществляется плановая ротация воинских частей и подразделений российской составляющей региональной группировки войск Беларуси и России. Это необходимо для усиления обороноспособности,  повышения боевых возможностей соединений и воинских частей Союзного государства.

# Оружие и боеприпасы # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На конкурсе «Страж порядка» определяют лучшее подразделение военных комендатур в Беларуси
04 июня 2023 07:29

На конкурсе «Страж порядка» определяют лучшее подразделение военных комендатур в Беларуси

Секреты богатого урожая клубники: почему важно обрезать на ней лишние листья?
04 июня 2023 06:37

Секреты богатого урожая клубники: почему важно обрезать на ней лишние листья?

Лунный календарь дачника на 4-9 июня: в какие дни работы с растениями не рекомендуются?
04 июня 2023 06:37

Лунный календарь дачника на 4-9 июня: в какие дни работы с растениями не рекомендуются?