Очередной ракетный комплекс С-400 поставлен в Беларусь из России

Новости Беларуси. Министерство обороны Беларуси заявило о поставке очередного ракетного комплекса С-400, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также из России к нам прибыл личный состав, который прошел обучение в обслуживании и применении ЗРК.
В официальном сообщении Министерства обороны также отмечается, что в настоящее время осуществляется плановая ротация воинских частей и подразделений российской составляющей региональной группировки войск Беларуси и России. Это необходимо для усиления обороноспособности, повышения боевых возможностей соединений и воинских частей Союзного государства.