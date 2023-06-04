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На конкурсе «Страж порядка» определяют лучшее подразделение военных комендатур в Беларуси

04 июня 2023 07:29
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Новости Беларуси. На полигоне под Борисовом определяется лучшее подразделение военных комендатур Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В конкурсе «Страж порядка» их участвует шесть.

На конкурсе «Страж порядка» определяют лучшее подразделение военных комендатур в Беларуси-1

В мирное время  военная комендатура решает самый различный спектр задач. Именно на ее плечах – поддержание правопорядка и дисциплины среди военнослужащих, обеспечение безопасности при передвижении боевой техники.

На конкурсе «Страж порядка» определяют лучшее подразделение военных комендатур в Беларуси-4

Владимир Левкович, начальник отдела обеспечения правопорядка управления службы войск Вооруженных Сил:
В ходе конкурса были отработаны мероприятия – нормативы по боевой подготовке, такие как военно-медицинская подготовка, военная топография, огневая подготовка и основное – тактико-специальная подготовка.

На конкурсе «Страж порядка» определяют лучшее подразделение военных комендатур в Беларуси-7

Впрочем, конкурс «Страж порядка» проходит и в рамках Международных армейских игр. Так, участвуя в нем в 2022 году, наша команда завоевала третье место.

# Армия Беларуси # общество # Фотофакт

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