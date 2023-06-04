На конкурсе «Страж порядка» определяют лучшее подразделение военных комендатур в Беларуси

Новости Беларуси. На полигоне под Борисовом определяется лучшее подразделение военных комендатур Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В конкурсе «Страж порядка» их участвует шесть.
Новости Беларуси. На полигоне под Борисовом определяется лучшее подразделение военных комендатур Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В конкурсе «Страж порядка» их участвует шесть.
В мирное время военная комендатура решает самый различный спектр задач. Именно на ее плечах – поддержание правопорядка и дисциплины среди военнослужащих, обеспечение безопасности при передвижении боевой техники.
Владимир Левкович, начальник отдела обеспечения правопорядка управления службы войск Вооруженных Сил:
В ходе конкурса были отработаны мероприятия – нормативы по боевой подготовке, такие как военно-медицинская подготовка, военная топография, огневая подготовка и основное – тактико-специальная подготовка.
Впрочем, конкурс «Страж порядка» проходит и в рамках Международных армейских игр. Так, участвуя в нем в 2022 году, наша команда завоевала третье место.