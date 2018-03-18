«Приводят и хамелеонов, и сов. И коз на УЗИ»: кого и как лечат в «Альфа-Вет»

Уют и тепло. Их каждый день дарит Ольге любимый питомец.
Воробушка (так зовут кошку) женщина забрала из приюта.
Уют и тепло. Их каждый день дарит Ольге любимый питомец.
Воробушка (так зовут кошку) женщина забрала из приюта.
А вместе с ним – и недуги. Которые теперь – впрочем – остались в прошлом.
Ольга Мардина:
Посмотрите, как она двигается. Она очень неплохо ест. Она ещё может весело побегать с мячиком и с молодёжью. Здоровье и жизнь этой кошки – это результат работы врачей.
Команды врачей.
Настоящий госпиталь для животных.
О клинике «Альфа-вет» говорят именно так. Кошка Ольги – лишь один из сотен четвероногих пациентов, которым здесь помогают стать здоровыми.
Ксения Боровец, врач ветеринарной клиники «Альфа-Вет»:
Наша клиника многофункциональна. У нас замечательная команда. И дерматологи, и хирурги, и ортопеды, и стоматологи.
То есть, мы берёмся за любые проблемы.
Смотровые, операционные и даже стационар.
В «Альфа-Вет» есть всё, чтобы питомцы, которых сюда приводят хозяева, выздоравливали как можно скорее. Причём, подход находят абсолютно ко всем.
Александр Ушачёв, врач ветеринарной клиники «Альфа-Вет»:
Конечно, основная масса наших пациентов – это кошки и собаки. Но, учитывая то, что у нас есть врач –специалист по экзотическим животным, к нам приводят и хамелеонов, и сов, и декоративных птиц.
Иногда приводят владельцы коз.
Для того, чтобы сделать УЗИ. И такую услугу мы тоже можем оказать.
Клиника оснащена современным оборудованием.
К примеру, УЗИ-аппаратом экспертного класса. Для клиентов – и экспресс-лаборатория. Она предусматривает сбор всего спектра анализов. Которые (как, например, биохимия крови) могут быть готовы в течение 5,5 минут.
Ольга Бражицкая, старший врач ветеринарной клиники «Альфа-Вет»:
Мне нравится результат до и после. Приятно, когда владелец говорит, что животному стало лучше, что он лучше кушает.
Это радостно.
Экстренным больным здесь же делают операции.
В «Альфа-Вет» для этого существует аппарат, позволяющий делать коагулограмму. Показатель свёртываемости крови. Для реабилитации в клинике есть стационар. В нём животные находятся под круглосуточным наблюдением.
Александр Ушачёв:
Профессия ветеринарного врача – это самая добрая профессия. Добрее нашей другой нет. У нас сил и эмоций отдаётся вдвойне больше. Потому что мы должны уделить внимание пациенту – животному.
Мы его должны вылечить, мы должны поставить диагноз.
И, в то же время, мы должны успокоить клиента – владельца животного, который переживает иногда за свою кошку или собаку намного больше, чем, например, за своих домашних.
В сети «Альфа-Вет» – и главный филиал, и клиники-сателлиты.
Они находятся в зоне шаговой доступности для клиентов. Это позволяет оказывать помощь животным незамедлительно.
Виктория Козлова:
Первый раз помогли, второй раз помогли.
Помогли качественно.
Уже знаем, кто лучше колет, кто может помочь.
Удобство и эффективность «Альфа-Вет» оценило и компетентное жюри.
В профессиональной номинации конкурса «Бренд года-2017» клиника завоевала серебряную награду.
Она стала первой для компании. Но (и организаторы престижного состязания на это надеются) – не последней.
Виктория Козлова:
Успехов, и чтобы все её питомцы, клиенты, которых приносят к ним, выздоравливали, и всё с ними было хорошо.
Радость животных – это радость для людей!