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«Приводят и хамелеонов, и сов. И коз на УЗИ»: кого и как лечат в «Альфа-Вет»

18 марта 2018 13:55
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Уют и тепло. Их каждый день дарит Ольге любимый питомец.

Воробушка (так зовут кошку) женщина забрала из приюта.

«Приводят и хамелеонов, и сов. И коз на УЗИ»: кого и как лечат в «Альфа-Вет» -1


А вместе с ним – и недуги. Которые теперь – впрочем – остались в прошлом.

Ольга Мардина:
Посмотрите, как она двигается. Она очень неплохо ест. Она ещё может весело побегать с мячиком и с молодёжью. Здоровье и жизнь этой кошки – это результат работы врачей.

Команды врачей.

«Приводят и хамелеонов, и сов. И коз на УЗИ»: кого и как лечат в «Альфа-Вет» -4

Настоящий госпиталь для животных.

«Приводят и хамелеонов, и сов. И коз на УЗИ»: кого и как лечат в «Альфа-Вет» -7

О клинике «Альфа-вет» говорят именно так. Кошка Ольги – лишь один из сотен четвероногих пациентов, которым здесь помогают стать здоровыми.

Ксения Боровец, врач ветеринарной клиники «Альфа-Вет»:
Наша клиника многофункциональна. У нас замечательная команда. И дерматологи, и хирурги, и ортопеды, и стоматологи.

То есть, мы берёмся за любые проблемы.

«Приводят и хамелеонов, и сов. И коз на УЗИ»: кого и как лечат в «Альфа-Вет» -10

Смотровые, операционные и даже стационар.

«Приводят и хамелеонов, и сов. И коз на УЗИ»: кого и как лечат в «Альфа-Вет» -13

В «Альфа-Вет» есть всё, чтобы питомцы, которых сюда приводят хозяева, выздоравливали как можно скорее. Причём, подход находят абсолютно ко всем.

Александр Ушачёв, врач ветеринарной клиники «Альфа-Вет»:
Конечно, основная масса наших пациентов – это кошки и собаки. Но, учитывая то, что у нас есть врач  –специалист по экзотическим животным, к нам приводят и хамелеонов, и сов, и декоративных птиц.

Иногда приводят владельцы коз.

«Приводят и хамелеонов, и сов. И коз на УЗИ»: кого и как лечат в «Альфа-Вет» -16

Для того, чтобы сделать УЗИ. И такую услугу мы тоже можем оказать.

Клиника оснащена современным оборудованием.

«Приводят и хамелеонов, и сов. И коз на УЗИ»: кого и как лечат в «Альфа-Вет» -19

К примеру, УЗИ-аппаратом экспертного класса. Для клиентов – и экспресс-лаборатория. Она предусматривает сбор всего спектра анализов. Которые (как, например, биохимия крови) могут быть готовы в течение 5,5 минут.

Ольга Бражицкая, старший врач ветеринарной клиники «Альфа-Вет»:
Мне нравится результат до и после. Приятно, когда владелец говорит, что животному стало лучше, что он лучше кушает.

Это радостно.

«Приводят и хамелеонов, и сов. И коз на УЗИ»: кого и как лечат в «Альфа-Вет» -22

Экстренным больным здесь же делают операции.

«Приводят и хамелеонов, и сов. И коз на УЗИ»: кого и как лечат в «Альфа-Вет» -25

В «Альфа-Вет» для этого существует аппарат, позволяющий делать коагулограмму. Показатель свёртываемости крови. Для реабилитации в клинике есть стационар. В нём животные находятся под круглосуточным наблюдением.
Александр Ушачёв:
Профессия ветеринарного врача – это самая добрая профессия. Добрее нашей другой нет. У нас сил и эмоций отдаётся вдвойне больше. Потому что мы должны уделить внимание пациенту – животному.

Мы его должны вылечить, мы должны поставить диагноз.

«Приводят и хамелеонов, и сов. И коз на УЗИ»: кого и как лечат в «Альфа-Вет» -28


И, в то же время, мы должны успокоить клиента – владельца животного, который переживает иногда за свою кошку или собаку намного больше, чем, например, за своих домашних.

В сети «Альфа-Вет» – и главный филиал, и клиники-сателлиты.

«Приводят и хамелеонов, и сов. И коз на УЗИ»: кого и как лечат в «Альфа-Вет» -31

Они находятся в зоне шаговой доступности для клиентов. Это позволяет оказывать помощь животным незамедлительно.
Виктория Козлова:
Первый раз помогли, второй раз помогли.

Помогли качественно.

«Приводят и хамелеонов, и сов. И коз на УЗИ»: кого и как лечат в «Альфа-Вет» -34

Уже знаем, кто лучше колет, кто может помочь.
Удобство и эффективность «Альфа-Вет» оценило и компетентное жюри.

В профессиональной номинации конкурса «Бренд года-2017» клиника завоевала серебряную награду.

«Приводят и хамелеонов, и сов. И коз на УЗИ»: кого и как лечат в «Альфа-Вет» -37

Она стала первой для компании. Но (и организаторы престижного состязания на это надеются) – не последней.
Виктория Козлова:
Успехов, и чтобы все её питомцы, клиенты, которых приносят к ним, выздоравливали, и всё с ними было хорошо.

Радость животных – это радость для людей!

«Приводят и хамелеонов, и сов. И коз на УЗИ»: кого и как лечат в «Альфа-Вет» -40

# общество # Домашние животные # Александр Ушачёв # Ксения Боровец # Ольга Бражицкая

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