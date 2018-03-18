«Приводят и хамелеонов, и сов. И коз на УЗИ»: кого и как лечат в «Альфа-Вет»

Уют и тепло. Их каждый день дарит Ольге любимый питомец. Воробушка (так зовут кошку) женщина забрала из приюта.



А вместе с ним – и недуги. Которые теперь – впрочем – остались в прошлом.

Ольга Мардина:

Посмотрите, как она двигается. Она очень неплохо ест. Она ещё может весело побегать с мячиком и с молодёжью. Здоровье и жизнь этой кошки – это результат работы врачей. Команды врачей.

Настоящий госпиталь для животных.

О клинике «Альфа-вет» говорят именно так. Кошка Ольги – лишь один из сотен четвероногих пациентов, которым здесь помогают стать здоровыми.



Ксения Боровец, врач ветеринарной клиники «Альфа-Вет»:

Наша клиника многофункциональна. У нас замечательная команда. И дерматологи, и хирурги, и ортопеды, и стоматологи.

То есть, мы берёмся за любые проблемы.

Смотровые, операционные и даже стационар.

В «Альфа-Вет» есть всё, чтобы питомцы, которых сюда приводят хозяева, выздоравливали как можно скорее. Причём, подход находят абсолютно ко всем.



Александр Ушачёв, врач ветеринарной клиники «Альфа-Вет»:

Конечно, основная масса наших пациентов – это кошки и собаки. Но, учитывая то, что у нас есть врач –специалист по экзотическим животным, к нам приводят и хамелеонов, и сов, и декоративных птиц.

Иногда приводят владельцы коз.

Для того, чтобы сделать УЗИ. И такую услугу мы тоже можем оказать.

Клиника оснащена современным оборудованием.

К примеру, УЗИ-аппаратом экспертного класса. Для клиентов – и экспресс-лаборатория. Она предусматривает сбор всего спектра анализов. Которые (как, например, биохимия крови) могут быть готовы в течение 5,5 минут.



Ольга Бражицкая, старший врач ветеринарной клиники «Альфа-Вет»:

Мне нравится результат до и после. Приятно, когда владелец говорит, что животному стало лучше, что он лучше кушает.

Это радостно.

Экстренным больным здесь же делают операции.

В «Альфа-Вет» для этого существует аппарат, позволяющий делать коагулограмму. Показатель свёртываемости крови. Для реабилитации в клинике есть стационар. В нём животные находятся под круглосуточным наблюдением.

Александр Ушачёв:

Профессия ветеринарного врача – это самая добрая профессия. Добрее нашей другой нет. У нас сил и эмоций отдаётся вдвойне больше. Потому что мы должны уделить внимание пациенту – животному.

Мы его должны вылечить, мы должны поставить диагноз.



И, в то же время, мы должны успокоить клиента – владельца животного, который переживает иногда за свою кошку или собаку намного больше, чем, например, за своих домашних.

В сети «Альфа-Вет» – и главный филиал, и клиники-сателлиты.

Они находятся в зоне шаговой доступности для клиентов. Это позволяет оказывать помощь животным незамедлительно.

Виктория Козлова:

Первый раз помогли, второй раз помогли.

Помогли качественно.

Уже знаем, кто лучше колет, кто может помочь.

Удобство и эффективность «Альфа-Вет» оценило и компетентное жюри.

В профессиональной номинации конкурса «Бренд года-2017» клиника завоевала серебряную награду.

Она стала первой для компании. Но (и организаторы престижного состязания на это надеются) – не последней.

Виктория Козлова:

Успехов, и чтобы все её питомцы, клиенты, которых приносят к ним, выздоравливали, и всё с ними было хорошо.