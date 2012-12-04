За ночь Киев превратился в каток

Новости Беларуси. Ухудшение погодных условий в украинской столице привело к тому, что городские тротуары и проезжая часть покрыты толстым слоем льда, сообщают украинские СМИ.

Вчера во второй половине дня в Киеве начался сильный снегопад, что привело к километровым пробкам.

Как пишет «Коммерсантъ Украина», вчера на западе и в центре страны прошли сильные снегопады, а на юг и восток обрушились ливни и ураганный ветер, достигавший скорости 30 м/с. Причиной ухудшения погодных условий в Украине стал циклон, два дня назад образовавшийся над Балканским полуостровом.

Наталия Голеня, заместитель начальника отдела управления метеопрогнозов Гидрометцентра:

Буквально за сутки циклон переместился в Украину. Было объявлено штормовое предупреждение в Одесской, Николаевской, Херсонской областях, в Крыму, а также в Киеве и Киевской области.

В ближайшие сутки, 4 декабря, под влиянием циклона, смещающегося с юга Украины, окажется и Беларусь. В Гомельской и Могилевской областях пройдет сильный снег, мокрый снег, местами будет метель и слабый гололед, на дорогах – снежные заносы. Днем атмосферное давление повысится и снегопады заметно ослабеют, во многих районах страны ожидается небольшой снег. На отдельных участках дорог – гололедица. Ветер будет северный, северо-западный умеренный, на востоке страны – порывистый. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от нуля до минус 5 градусов. Ночью на северо-западе Беларуси морозы усилятся до минус 7. Атмосферное давление в ночное время будет падать, а днем слабо расти. На текущей неделе сохранится по-настоящему зимняя погода.

Как рассказал начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеоцентра в эфире программы «Утро. Студия хорошего настроения» в новогоднюю ночь в Беларуси ожидается сказочная погода.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеоцентра:

Если говорить про Новый год, то ориентировочно ожидается зимняя, сказочная погода с легким морозцем, с небольшим снежком и слабым ветром.