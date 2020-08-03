«Освещения не было никакого, я думаю: господи, что делать? Обратилась к председателю райисполкома»

Новости Беларуси. Ежегодно большое количество вопросов, которые поднимают люди во время приемов граждан, связаны с качеством дорог и освещением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Ежегодно большое количество вопросов, которые поднимают люди во время приемов граждан, связаны с качеством дорог и освещением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Собирались полгода, а сделали за две недели. К санаторию возле посёлка Приозерский отремонтировали дорогу
Проблема наиболее острая для кварталов с новой застройкой.
Мария Капустина, жительница Каменца:
Здесь не было дороги никакой. Особенно если дождливая погода – машина сразу сядет. Освещения не было никакого, я думаю: господи, что делать? Я обратилась к председателю райисполкома.
Мария Капустина два года назад въехала в свой новый дом по улице Пионерской. Но, в отличие от пионеров, которые всегда готовы, улица к жизни оказалась неприспособленной.
Николай Коршенков, директор Управления капитального строительства Каменецкого района:
В идеале, конечно, создание инфраструктуры минимального перечня, который определен законодательством – то есть водопровод дороги и освещение – должно идти упреждающим способом. Но, учитывая темпы жилищного строительства, которое в свое время имели место, мы не всегда за этим успевали. Сегодня мы эти вопросы, так скажем, мы догоняем.
«Помогли оформить быстро». Как семья с 8 детьми купила дом недалеко от Беловежской пущи
После обращения новоселов улицы Пионерской здесь сделали освещение, уложили тротуары, отсыпали гравийную дорогу.
Мария Капустина:
Здесь было болото. А теперь совсем другое – и машины ездят, и все. Поэтому я хочу сказать, что неправда, что нельзя достучаться.