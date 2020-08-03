«Освещения не было никакого, я думаю: господи, что делать? Обратилась к председателю райисполкома»

Новости Беларуси. Ежегодно большое количество вопросов, которые поднимают люди во время приемов граждан, связаны с качеством дорог и освещением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Собирались полгода, а сделали за две недели. К санаторию возле посёлка Приозерский отремонтировали дорогу Проблема наиболее острая для кварталов с новой застройкой.

Мария Капустина, жительница Каменца:

Здесь не было дороги никакой. Особенно если дождливая погода – машина сразу сядет. Освещения не было никакого, я думаю: господи, что делать? Я обратилась к председателю райисполкома.

Мария Капустина два года назад въехала в свой новый дом по улице Пионерской. Но, в отличие от пионеров, которые всегда готовы, улица к жизни оказалась неприспособленной.

Николай Коршенков, директор Управления капитального строительства Каменецкого района:

В идеале, конечно, создание инфраструктуры минимального перечня, который определен законодательством – то есть водопровод дороги и освещение – должно идти упреждающим способом. Но, учитывая темпы жилищного строительства, которое в свое время имели место, мы не всегда за этим успевали. Сегодня мы эти вопросы, так скажем, мы догоняем. «Помогли оформить быстро». Как семья с 8 детьми купила дом недалеко от Беловежской пущи После обращения новоселов улицы Пионерской здесь сделали освещение, уложили тротуары, отсыпали гравийную дорогу.