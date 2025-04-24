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ФПБ принимает замечания и предложения по вопросам ситуации на потребительском рынке

24 апреля 2025 06:58
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Федерация профсоюзов Беларуси продолжает осуществлять народный контроль. Особое внимание – ситуации на потребительском рынке. Профсоюзные общественные приемные будут работать 24 апреля по всей стране, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ФПБ принимает замечания и предложения по вопросам ситуации на потребительском рынке-2

Замечания, вопросы и предложения можно отправить и в онлайн-режиме через специальный сервис на официальном интернет-портале ФПБ, а также озвучить по телефону. Как отмечают в Национальном профцентре, работа общественных приемных востребована. Специалисты принимают и анализируют обращения по вопросам о ситуации на рынке товаров и услуг: всего ли хватает, не повышаются ли цены, какого качества товары. И, конечно, реагируют на сообщения граждан.

# Профсоюзы в Беларуси

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