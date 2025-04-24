Каждому руководителю необходимо тщательно изучить Директиву № 12 – зампред Червенского райисполкома

В Беларуси идеологическая работа основана на нескольких ключевых принципах: патриотизм, образование и воспитание, а также традиционные ценности. На этом и строится модель общественного развития страны. В документе четко поставлены задачи, определены основные направления деятельности и те, кто организовывает эту работу. Основные координаторы – руководители организаций и предприятий. Именно от их инициативы и личного примера зависит успешность всей идеологической работы на местах.

Лидия Щетинко, заместитель председателя Червенского райисполкома:

Все документы, ранее регламентирующие деятельность по организации идеологической работы, датированы началом XXI века. За это время выросло новое поколение как руководителей, так и самих работников. Поэтому, конечно же, этому новому поколению и необходимы, в первую очередь, директивы, которыми они будут руководствоваться. Я считаю, что в настоящий момент каждому руководителю необходимо очень тщательно изучить этот документ, проработать его, чем мы будем заниматься в ближайшее время вместе с руководителями.

Стержень белорусского государства – социальная справедливость и суверенитет. Это и есть наша идеология – то, что нас объединяет.