Ильяс Гусейнов: третья мировая уже идёт, не надо просто объявлять об этом

Надежда Сасс, ведущая: Как в Азербайджане видят нынешний конфликт на территории Украины и считают ли, что со сменой главы Белого дома будут более благоприятные условия для подписания мира, определенного поиска компромиссов между государствами?

Ильяс Гусейнов, заведующий сектором политического анализа внутренней политики Центра социальных исследований (Азербайджан):

Я думаю, что исход этих президентских выборов в США в той или иной степени повлияет на этот конфликт. Потому что у республиканцев совсем другое видение, Трамп совсем по-иному видит решение этого конфликта. Демократы сейчас готовы продлевать ту политику, которую они уже затеяли, помогать финансово, военно, политически и так далее.

Но здесь главное, что надо заканчивать с этим конфликтом. И должны быть мирные инициативы. Был процесс со стороны Турции, стамбульские переговоры. До этого в рамках дипломатического форума в Анталии встречались главы МИД Украины и России. Потом была инициатива продолжения стамбульских переговоров. Почему-то после того, как поступает оружие в Украину, мы видим, что уже совсем иные требования выдвигаются, и этот мирный процесс не приводит ни к чему и продлевает этот конфликт.

Это говорит о том, что какие-то центры заинтересованы в продлении этого конфликта. Потому что он затяжной, чтобы исчерпать все резервы, все ресурсы и он был глобальным. Были какие-то страны вовлечены в него. И многие эксперты говорят о том, что уже идет третья мировая война, и не надо просто объявлять об этом. Но, к сожалению, все мирные инициативы до сих пор к остановке боевых действий не привели.

Будем надеяться, что на будущее какие-то именно консенсусные варианты для урегулирования должны быть имплементированы.