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Ильяс Гусейнов: третья мировая уже идёт, не надо просто объявлять об этом

03 ноября 2024 19:49
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Мир в Украине обсудили эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Ильяс Гусейнов: третья мировая уже идёт, не надо просто объявлять об этом-2

Надежда Сасс, ведущая:
Как в Азербайджане видят нынешний конфликт на территории Украины и считают ли, что со сменой главы Белого дома будут более благоприятные условия для подписания мира, определенного поиска компромиссов между государствами?

Ильяс Гусейнов: третья мировая уже идёт, не надо просто объявлять об этом-4

Ильяс Гусейнов, заведующий сектором политического анализа внутренней политики Центра социальных исследований (Азербайджан):
Я думаю, что исход этих президентских выборов в США в той или иной степени повлияет на этот конфликт. Потому что у республиканцев совсем другое видение, Трамп совсем по-иному видит решение этого конфликта. Демократы сейчас готовы продлевать ту политику, которую они уже затеяли, помогать финансово, военно, политически и так далее. 

Но здесь главное, что надо заканчивать с этим конфликтом. И должны быть мирные инициативы. Был процесс со стороны Турции, стамбульские переговоры. До этого в рамках дипломатического форума в Анталии встречались главы МИД Украины и России. Потом была инициатива продолжения стамбульских переговоров. Почему-то после того, как поступает оружие в Украину, мы видим, что уже совсем иные требования выдвигаются, и этот мирный процесс не приводит ни к чему и продлевает этот конфликт. 

Это говорит о том, что какие-то центры заинтересованы в продлении этого конфликта. Потому что он затяжной, чтобы исчерпать все резервы, все ресурсы и он был глобальным. Были какие-то страны вовлечены в него. И многие эксперты говорят о том, что уже идет третья мировая война, и не надо просто объявлять об этом. Но, к сожалению, все мирные инициативы до сих пор к остановке боевых действий не привели. 

Будем надеяться, что на будущее какие-то именно консенсусные варианты для урегулирования должны быть имплементированы.

# Международная политика

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