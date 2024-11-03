Евродипломат: «Мы не хотим жить в однополярном мире»

Эрве Жювин, депутат Европейского парламента (2019-2024):

Мы не хотим жить в однополярном мире, но, возможно, стоит задуматься об эпохе бесполярного мира. Мира, в котором каждая страна будет следовать своим путем ради установления безопасности, развития, процветания, ради будущего своих людей. Почему я здесь, в Минске? Мы обязаны разговаривать, мы должны открывать двери, мы должны учиться принимать друг друга независимо от стран и границ.

Было ошибкой не реализовывать Минские соглашения. Сегодняшняя война – это глупая война. Мы живем на одном континенте, отчаянно нуждаемся в молодых людях. Но в данный момент мы убиваем друг друга. Несколько сотен тысяч, а возможно, и полмиллиона или миллион храбрых молодых людей с обеих сторон конфликта уже погибли. Мы прекрасно знаем, что, реализовав Минские соглашения, мы смогли бы достичь мира без этой суицидальной битвы, уничтожающей такое количество людей.

Это ошибка не только России и Украины. Это ошибка Европейского союза. И я боюсь, что именно нам придется платить за эту ошибку. В данный момент не Россия изолирована от остального мира. Успех саммита БРИКС в Казани тому подтверждение. А Европейский союз изолирован.

Хотим мы этого или не хотим, но Россия наш сосед. Мы обязаны установить хорошее взаимоотношение на мирной, доброжелательной основе с нашими соседями по Евразийскому континенту.