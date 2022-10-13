Баннеры с фотографиями разрушенных памятников советским воинам разместили на въезде в Польшу. Как отреагировали поляки?

Новости Беларуси. При освобождении Польши погибло почти полмиллиона советских солдат. В их честь установлено более полутысячи памятников. Сегодня их осталось менее сотни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь эта информация на польском языке в сопровождении фото разрушенных памятников каждый раз провожает поляков на родину в пункте пропуска «Брест». Тематические баннеры установили в пограничной зоне на выезде из Беларуси.

Четыре двухметровые графические фигуры на двух языках – польском и русском – отражают всю трагедию XXI, когда целым нациям нужна таблетка от беспамятства. Предали отцов и дедов, предадут и потомков – гласит одна из надписей.

Инициатором акции выступили ветераны Бреста. Мнение первых поляков на акцию не заставило себя долго ждать – кому-то стыдно ответить, а кто-то резко забыл родной язык и с трудом разбирает надписи.

– Меня это не интересует.

– Почему так?

– Ну так.

– Я знаю, я читал, но я не в курсе про это, я не знаю. Вы не знаете, что в – Польше памятники сносят, например?

– Не знаю, я не в курсе. Может других поспрашивайте.

Организаторы акции, конечно, подозревают, что этими дорогами не ездят представители польских элит, кто бесчинствует от имени всего народа страны-соседки. Впрочем, простым полякам найдется повод задать им вопросы.

Анна Онищук, председатель Брестского городского совета Белорусского общественного объединения ветеранов:

Ведь все начинается с наглядного примера прежде всего. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Да, они не будут ездить по нашим дорогам. Может и не надо с их совестью, с их пониманием, с их памятью. Но здесь будут другие люди, в том числе и молодые поляки. Я думаю, что нельзя ничем вытравить генетическую память. Она останется.