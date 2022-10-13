Завод по переработке ТБО откроют в Оршанском районе к концу года. В планах утилизация более 60 тысяч тонн отходов в год

Новости Беларуси. Современный завод по переработке твердых бытовых отходов строят в Оршанском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эксплуатацию его планируют ввести уже до конца 2022 года. Сейчас идет монтаж оборудования.

Комплекс станет межрегиональным. Cюда будут привозить мусор из трех районов: Оршанского, Дубровенского и Толочинского. В планах переработка более 60 тысяч тонн коммунальных отходов в год. Кстати, на заводе будут и специальные установки, которые позволят дать вторую жизнь ТБО. И в дальнейшем их можно использовать в качестве сырьевого материала.

Александр Парфенов, заместитель директора Оршанской спецавтобазы:

Когда разрабатывался данный проект, выяснилось, что в Витебском регионе есть проблема с утилизацией битумсодержащих отходов, так называемые кровельные отходы. Здесь тоже будет предусмотрена установка для их переработки с получением битумизированного картона и битумной крошки, которая тоже идет для дорожного строительства.

Строительство комплекса – это часть масштабной программы по развитию Оршанского района. Новый завод – это и возможность трудоустройства. В планах – создание более 130 рабочих мест.