Приоритеты, цели и главные черты: что говорит о себе молодежь Беларуси

Новости Беларуси. Достижение делового успеха, карьера и профессиональная реализация оказались в пятерке приоритетов у молодых белорусов по результатам республиканского социологического опроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Конечно же, на первом месте создание счастливой семьи и сохранение здоровья, – так считает большинство респондентов. Почти половина опрошенных во главу угла ставят рождение и воспитание детей.
Инфографику с результатами опроса опубликовало БЕЛТА. Как видим, более трети респондентов в качестве жизненной цели выбирают достижение делового успеха и построение карьеры. Немногим меньше число тех, для кого важна профессиональная самореализация. Более четверти юношей и 17 % девушек хотели бы организовать собственный бизнес.
Главными своими чертами белорусская молодежь считает свободу, независимость, образованность и профессионализм. Опрос проводился методом личного интервью в городах и сельских населенных пунктах по всей стране.
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