Приоритеты, цели и главные черты: что говорит о себе молодежь Беларуси

Новости Беларуси. Достижение делового успеха, карьера и профессиональная реализация оказались в пятерке приоритетов у молодых белорусов по результатам республиканского социологического опроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конечно же, на первом месте создание счастливой семьи и сохранение здоровья, – так считает большинство респондентов. Почти половина опрошенных во главу угла ставят рождение и воспитание детей.