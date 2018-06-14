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Приоритеты, цели и главные черты: что говорит о себе молодежь Беларуси

14 июня 2018 21:00
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Новости Беларуси. Достижение делового успеха, карьера и профессиональная реализация оказались в пятерке приоритетов у молодых белорусов по результатам республиканского социологического опроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конечно же, на первом месте создание счастливой семьи и сохранение здоровья, – так считает большинство респондентов. Почти половина опрошенных во главу угла ставят рождение и воспитание детей.

Приоритеты, цели и главные черты: что говорит о себе молодежь Беларуси-1

Инфографику с результатами опроса опубликовало БЕЛТА. Как видим, более трети респондентов в качестве жизненной цели выбирают достижение делового успеха и построение карьеры. Немногим меньше число тех, для кого важна профессиональная самореализация. Более четверти юношей и 17 % девушек хотели бы организовать собственный бизнес.

Главными своими чертами белорусская молодежь считает свободу, независимость, образованность и профессионализм. Опрос проводился методом личного интервью в городах и сельских населенных пунктах по всей стране.

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# Социологический опрос # общество # Сергей Савицкий # Фотофакт

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