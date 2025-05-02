Приоритет государственной политики – в Беларуси усилена поддержка ветеранов и пострадавших от войны лиц
И сегодня, спустя 8 десятилетий, низкий поклон всем, кто освободил мир от коричневой чумы и особая забота о ветеранах, которые дожили до почтенного возраста.
В Беларуси это один из приоритетов государственной политики. 2 мая в стране начали выплачивать материальную помощь ко Дню Победы. Ее получат участники и инвалиды Великой Отечественной, работники тыла, семьи погибших военнослужащих, партизан и подпольщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подробности в материале Юлии Минич.
Для Ефросиньи Ивановны Базылевой 2 мая – день особенный. Принимает поздравления по случаю 93-летия. И, несмотря на возраст, продолжает сохранять и задор, и блеск в глазах. Заряжает энергией молодое поколение. А за плечами непростая судьба. В 11 лет Бронечка – как ее звали родные – стала связной партизанского отряда. Выполняла важные поручения. И даже спасла от гибели целую деревню.
Ефросинья Базылева, ветеран Великой Отечественной войны:
Когда объявили о Победе, был свободный солнечный день. Перешли железную дорогу, там пятеро солдат играют на гармошке и кричат: «Победа! Мы победили!». Цветов нигде не было, была лужайка, так и дети, и женщины взрослые, и старики нарвали разных полевых цветов – и навстречу к ним.
Ефросинья Ивановна – активная и позитивная. С удовольствием участвует во многих мероприятиях, встречается с молодежью, принимает и угощает родных фирменными блюдами. А сегодня Ефросинья Ивановна сама в гостях по очень важному поводу.
Караник: сколько бы десятилетий ни прошло, мы должны помнить о Победе в Великой Отечественной
С 1 мая для ветеранов и бывших узников фашизма расширены социальные гарантии. Категория лиц, относящихся к участникам Великой Отечественной войны, увеличена. Дополнительные меры поддержки предусмотрены и для пострадавших от последствий боевых действий.