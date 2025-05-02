Приоритет государственной политики – в Беларуси усилена поддержка ветеранов и пострадавших от войны лиц

И сегодня, спустя 8 десятилетий, низкий поклон всем, кто освободил мир от коричневой чумы и особая забота о ветеранах, которые дожили до почтенного возраста.

В Беларуси это один из приоритетов государственной политики. 2 мая в стране начали выплачивать материальную помощь ко Дню Победы. Ее получат участники и инвалиды Великой Отечественной, работники тыла, семьи погибших военнослужащих, партизан и подпольщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.