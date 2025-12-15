Приоритет – благосостояние жителей! Что волнует председателя сельсовета, которая стала делегатом ВНС
Считаные дни остаются до старта одного из важнейших политических событий года в стране. 18-19 декабря пройдет второе заседание VII Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Ключевые вопросы социально-экономического развития, кадровые решения и инициативы регионов соберутся обсуждать представители разных профессий и возрастных групп. Среди делегатов, представляющих Минскую область, и председатель Нарочанского сельисполкома – Елена Абрамчик.
С какими инициативами она отправится на народное вече?
Елена Абрамчик, председатель Нарочанского сельисполкома, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Я председатель Нарочанского сельского исполнительного комитета Вилейского района и председатель Нарочанского сельского Совета депутатов. Работаю в должности с 2018 года.
В обязанности председателя сельского совета, сельского исполнительного комитета входит очень много. Мы несем ответственность за граждан, проживающих на территории сельского совета.
В этом году, что особенно меня радует, мы отремонтировали, сделали капитальный ремонт двух памятников Великой Отечественной войны. Это было, конечно, приурочено к 80-летию Победы.
Елена Абрамчик:
Делегатом быть для меня, конечно, очень почетно и ответственно. Потому что принимать решения, от которых зависит будущее страны, участвовать в этих решениях, конечно, это очень ответственно.
Из семи приоритетов программы социально-экономического развития на 2026-2030 годы меня как представителя именно сельского населения интересуют те направления, которые направлены на улучшение состояния, благосостояния жителей.
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