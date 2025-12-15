Приоритет – благосостояние жителей! Что волнует председателя сельсовета, которая стала делегатом ВНС

Считаные дни остаются до старта одного из важнейших политических событий года в стране. 18-19 декабря пройдет второе заседание VII Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ключевые вопросы социально-экономического развития, кадровые решения и инициативы регионов соберутся обсуждать представители разных профессий и возрастных групп. Среди делегатов, представляющих Минскую область, и председатель Нарочанского сельисполкома – Елена Абрамчик. С какими инициативами она отправится на народное вече?

Елена Абрамчик, председатель Нарочанского сельисполкома, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Я председатель Нарочанского сельского исполнительного комитета Вилейского района и председатель Нарочанского сельского Совета депутатов. Работаю в должности с 2018 года. В обязанности председателя сельского совета, сельского исполнительного комитета входит очень много. Мы несем ответственность за граждан, проживающих на территории сельского совета. В этом году, что особенно меня радует, мы отремонтировали, сделали капитальный ремонт двух памятников Великой Отечественной войны. Это было, конечно, приурочено к 80-летию Победы.