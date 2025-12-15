О порядке, патриотизме и партиях – расскажет Ольга Чемоданова в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – Ольга Чемоданова, председатель Белорусской партии «Белая Русь».
О порядке, патриотизме и партиях – поговорим о том, что значит любить свою Родину и куда вести за собой подрастающее поколение. Гостья расскажет:
о планах молодежи на партийном уровне – они очень амбициозные!
что объединяет все партии в Беларуси
о работе с подростками – как не навредить
и кто для нее был примером для подражания
А приготовим тыквенный суп с беконом в чугунке и куриное филе по интересному рецепту.
Не пропустите! Новый выпуск «Рецепта настоящего белоруса» в это воскресенье, 21 декабря, в 10:15 на «РТР-Беларусь».