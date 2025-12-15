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О порядке, патриотизме и партиях – расскажет Ольга Чемоданова в «Рецепте настоящего белоруса»

15 декабря 2025 14:14
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – Ольга Чемоданова, председатель Белорусской партии «Белая Русь».

О порядке, патриотизме и партиях – расскажет Ольга Чемоданова в «Рецепте настоящего белоруса»-2

О порядке, патриотизме и партиях – поговорим о том, что значит любить свою Родину и куда вести за собой подрастающее поколение. Гостья расскажет:

о планах молодежи на партийном уровне – они очень амбициозные!

что объединяет все партии в Беларуси

О порядке, патриотизме и партиях – расскажет Ольга Чемоданова в «Рецепте настоящего белоруса»-4

о работе с подростками – как не навредить

и кто для нее был примером для подражания 

О порядке, патриотизме и партиях – расскажет Ольга Чемоданова в «Рецепте настоящего белоруса»-6

А приготовим тыквенный суп с беконом в чугунке и куриное филе по интересному рецепту.

Не пропустите! Новый выпуск «Рецепта настоящего белоруса» в это воскресенье, 21 декабря, в 10:15 на «РТР-Беларусь». 

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