О порядке, патриотизме и партиях – расскажет Ольга Чемоданова в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – Ольга Чемоданова, председатель Белорусской партии «Белая Русь».

О порядке, патриотизме и партиях – поговорим о том, что значит любить свою Родину и куда вести за собой подрастающее поколение. Гостья расскажет: