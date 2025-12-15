Почему Христа называют Спасителем и что есть спасение? Пообщались с архимандритом Мелхиседеком
В духовно-просветительском центре «Ковчег» Елисаветинского монастыря в Минске встретились с настоятелем подворья Оптиной пустыни в Москве архимандритом Милхиседеком (Артюхиным).
Олег Лепешенков, СТВ:
Вы приняли участие во встрече с названием «Спасение в современном мире». Мы знаем, что Христа называют Спасителем, а что есть спасение?
Архимандрит Мелхиседек, настоятель подворья Оптиной пустыни в Москве:
Наше христианство, нашему опыту – 2025 лет. Этот путь и это лекарство, лечение – в Евангелии. А церковь – больница, священники – врачи, таинство церкви – это медицинское пособие. И поэтому кто говорит «а зачем мне церковь, у меня Бог в душе» – хорошо. Аппендицит, кариес попробуй вылечить в душе, на расстоянии.
Олег Лепешенков:
А что есть духовный кариес?
Архимандрит Мелхиседек:
То, что в нас убивает человека. Человека в нас убивают грехи против человечности. Что такое грех против человечности? Самое главное, с чего все начинается, – это эгоизм, когда человек на первое место ставит себя, на второе место ставит всех остальных.
Поэтому альтруизм и служение другим – это просто принцип нашей человеческой жизни. Радость разделенная – радость, умноженная вдвойне, а скорбь разделенная – скорбь, уменьшенная вдвойне. Слава Богу, когда есть с кем разделить радость и с кем разделить скорбь.
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