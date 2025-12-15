Почему Христа называют Спасителем и что есть спасение? Пообщались с архимандритом Мелхиседеком

Олег Лепешенков, СТВ: Вы приняли участие во встрече с названием «Спасение в современном мире». Мы знаем, что Христа называют Спасителем, а что есть спасение?

В духовно-просветительском центре «Ковчег» Елисаветинского монастыря в Минске встретились с настоятелем подворья Оптиной пустыни в Москве архимандритом Милхиседеком (Артюхиным).

Архимандрит Мелхиседек, настоятель подворья Оптиной пустыни в Москве:

Наше христианство, нашему опыту – 2025 лет. Этот путь и это лекарство, лечение – в Евангелии. А церковь – больница, священники – врачи, таинство церкви – это медицинское пособие. И поэтому кто говорит «а зачем мне церковь, у меня Бог в душе» – хорошо. Аппендицит, кариес попробуй вылечить в душе, на расстоянии.

Олег Лепешенков:

А что есть духовный кариес?