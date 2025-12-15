В Беларуси возросло количество трудовых мигрантов

Беларусь гостеприимная. В нашей стране работают тысячи трудовых мигрантов. И их количество в сравнении с 2024 годом выросло в полтора раза, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Синеокая привлекает комфортными условиями для жизни. А чтобы гости оставались в Беларуси, их нужно принимать должны образом, как сказал глава государства, относиться как к своим людям. Свыше 11 тысяч мигрантов устроены на рабочие специальности. Трудятся на промышленных предприятиях или в сельском хозяйстве.

Иван Ойлер приехал в Беларусь из Казахстана более 10 лет назад. Сначала с Синеокой познакомился отец, ветеринарный врач: он получил приглашение на работу. А далее переехала вся дружная семья. Трудоустроились и обустроились на месте.

Иван Ойлер, сварщик аргонодуговой сварки предприятия по выпуску изделий из нержавеющей стали Жодино:

Сразу мне страна понравилась, потому что мы ехали из Казахстана, было холодно, приехали сюда, тут груши висят, яблоко, алыча. Я даже не знал, что такое алыча, если честно. Мне очень сильно менталитет белорусский нравится. Это самое главное, наверное.

Но главное, Иван обрел дело жизни. Сейчас работает сварщиком аргонодуговой сварки на предприятии в Жодино. С нуля освоил сложную технологию. Отвечает за точную сборку и изготовление изделий из нержавеющей стали для пищевой промышленности и строительного комплекса.