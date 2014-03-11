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Принц Гарри представил свою невесту

11 марта 2014 14:37
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Новости Великобритании. Принц Гарри пока остается первым в списке самых завидных женихов, обойдя представителей королевских родов и президентских династий. Правда, британские СМИ уже пишут о скорой помолвке 29-летнего принца Гарри. Недавно молодой человек в сопровождении Крессиды Бонас появился на благотворительном концерте на стадионе Уэмбли. Через два дня Гарри и Крессида присутствовали на матче регби на стадионе Твикенэм.

Крессида Бонас и принц Гарри встречаются около двух лет, но до сих пор всячески старались избегать общения с прессой.

Telegraph (в ноябре 2013 года):
Сейчас Гарри постоянно говорит о семье и детях, а теперь и Крессида разделяет эту идею. Свадьба состоится, скорее всего, в следующем году. 

Семья Бонас имеет прямое родство с королем Великобритании Эдуардом VII. Мать Крессиды, леди Керзон, была известной моделью. К слову, у сестры Крессиды Изабеллы, был роман с братом принца Гарри принцем Уильямом.

Принц Гарри неоднократно попадал в скандальные истории. Среди самых громких – снимки обнаженного принца, попавшие на страницы британской прессы. Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс.

Внук королевы остепенился и женится уже в 2014 году? Время покажет. Однако уже точно известно: это будет одна из самых красивых церемоний в мире. Напомним, в 2011 году за свадьбой старшего брата Гарри, принца Уильяма, с замиранием сердца следил, без преувеличения, весь мир. Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон: смотрите видео.

# общество # Свадьба # Принц Гарри

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