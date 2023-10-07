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Примут любые дары природы. Рассказываем, как можно использовать излишки урожая

07 октября 2023 14:31
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– Очень круто. Много животных, которых я еще никогда не видела.
– В зоопарке хорошо. Я видела льва тигра, козлов успели посмотреть.
– Как ты считаешь, чем нужно кормить животных?
– Думаю, капустой, кабачками, тыквой.

Примут любые дары природы. Рассказываем, как можно использовать излишки урожая-1

Примут любые дары природы. Рассказываем, как можно использовать излишки урожая-3

До 13 октября минчане могут поделиться фруктами и овощами с обитателями зоопарка. Там проходит традиционная акция «Щедрый урожай».

Татьяна Солтысова, младший научный сотрудник Минского зоопарка:
Осень, как известно, такая щедрая пора, и мы знаем, что у многих людей на дачах либо в деревнях образуется избыток сельскохозяйственной продукции. И мы предлагаем принять участие в жизни нашего зоопарка. Объявляем акцию «Щедрый урожай».

Животные это те еще гурманы, они не откажутся от хрустящей морковки, капусты и даже орехов.

Примут любые дары природы. Рассказываем, как можно использовать излишки урожая-6

Татьяна Солтысова:
Надо понимать, что это не продукты, которые будут прямо скармливаться с рук животным. Речь идет о том, что продукты, которые таким образом поступают на кормакухню, внимательно рассортируют этот щедрый урожай. Что-то будет использовано для животных сразу же для кормления, что-то, что можно хранить, будет складироваться у нас на складе и для более длительного хранения использоваться.

В зоопарке с радостью примут любые дары природы, кроме испорченных.

Татьяна Солтысова:
Яблоки, только сладкие, обязательно, груши. Могут быть гроздья рябины, могут быть желуди.

Примут любые дары природы. Рассказываем, как можно использовать излишки урожая-9

Татьяна Ильясова-Кононова, начальник зоотехнического отдела Минского зоопарка:
Очень хорошо, зелень очень хорошо, различные ягоды, ну вот груши тоже наших сортов. Именно сладенькие груши, белорусские. Кабачков почему-то не было еще, хотя обычно каждый год много привозят кабачков и тыкв.

Примут любые дары природы. Рассказываем, как можно использовать излишки урожая-12

Кстати, о тыквах. Совсем скоро в зоопарке пройдет необычный праздник с осенним колоритом День тыквы. Еще один способ порадовать животных. Копытные и грызуны с удовольствием полакомятся сочным овощем. Для обезьян сотрудники зоопарка сделают фруктовые корзинки. А хищным животным в тыквы будут складывать мясо. Для привлечения внимания за счет яркого цвета. Так что если у вас имеются излишки урожая, вы знаете, где им будут рады.

# Зоопарк # общество # Фотофакт

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