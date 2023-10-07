Примут любые дары природы. Рассказываем, как можно использовать излишки урожая

– Очень круто. Много животных, которых я еще никогда не видела.

– В зоопарке хорошо. Я видела льва тигра, козлов успели посмотреть.

– Как ты считаешь, чем нужно кормить животных?

– Думаю, капустой, кабачками, тыквой.

До 13 октября минчане могут поделиться фруктами и овощами с обитателями зоопарка. Там проходит традиционная акция «Щедрый урожай».





Татьяна Солтысова, младший научный сотрудник Минского зоопарка:

Осень, как известно, такая щедрая пора, и мы знаем, что у многих людей на дачах либо в деревнях образуется избыток сельскохозяйственной продукции. И мы предлагаем принять участие в жизни нашего зоопарка. Объявляем акцию «Щедрый урожай». Животные это те еще гурманы, они не откажутся от хрустящей морковки, капусты и даже орехов.

Татьяна Солтысова:

Надо понимать, что это не продукты, которые будут прямо скармливаться с рук животным. Речь идет о том, что продукты, которые таким образом поступают на кормакухню, внимательно рассортируют этот щедрый урожай. Что-то будет использовано для животных сразу же для кормления, что-то, что можно хранить, будет складироваться у нас на складе и для более длительного хранения использоваться. В зоопарке с радостью примут любые дары природы, кроме испорченных. Татьяна Солтысова:

Яблоки, только сладкие, обязательно, груши. Могут быть гроздья рябины, могут быть желуди.

Татьяна Ильясова-Кононова, начальник зоотехнического отдела Минского зоопарка:

Очень хорошо, зелень очень хорошо, различные ягоды, ну вот груши тоже наших сортов. Именно сладенькие груши, белорусские. Кабачков почему-то не было еще, хотя обычно каждый год много привозят кабачков и тыкв.