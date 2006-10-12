Прими участие в месячнике по благоустройству города!

Мингорисполком призывает жителей столицы принять активное участие в месячнике по благоустройству города. Традиционно в октябре объекты городского хозяйства готовят к работе в зимних условиях. Завершается также благоустройство и озеленение Минска. Рабочая группа Мингорисполкома призвала всех жителей столицы активно подключиться к посадке деревьев и кустарников, к благоустройству дворов, территорий предприятий и организаций, к наведению порядка в зданиях, а также утеплению подъездов и лестничных площадок. Напомним, такой акции проходят в столице дважды в год уже более 10 лет.