Сформированы 92 аварийные бригады. Как ЖКХ Минска готовится к зимнему периоду?

Новости Беларуси. Столичные службы Минска готовы к зимнему периоду. В арсенале – уборочная техника и необходимый инвентарь. Всего на обслуживании жилищных организаций столицы находится более 6 000 многоквартирных домов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ольга Егорова, начальник отдела Минского городского жилищного хозяйства:

При зимней уборке дворовых территорий будет задействовано 1 892 дворника, жилищными службами заготовлен инвентарь в количестве около 11 тысяч единиц, из которых 4 500 подготовлено для жителей, которые проявят желание принять участие в работах по очистке от снега и наледи дворовых территорий. Для механизированной уборки дворовых территорий у жилищно-коммунальных служб в наличии имеется 82 единицы специализированной техники. Кроме того, заключено 242 договора на привлечение специализированной техники сторонними организациями в случае необходимости.