«Приходится как-то перед зеркалом, по пути странно себя вести». Как придумывают мультфильмы

Километры рисунков. «Беларусьфильм» открывает новый мульти-сезон. Чем порадуют нас отечественные аниматоры, рассказываем в программе «Минск и минчане».
В 2020 году в свет выйдут 9 новых мультфильмов! Детских и не очень.
Километры рисунков. «Беларусьфильм» открывает новый мульти-сезон. Чем порадуют нас отечественные аниматоры, рассказываем в программе «Минск и минчане».
В 2020 году в свет выйдут 9 новых мультфильмов! Детских и не очень.
75 лет Великой Победе вдохновили кинорежиссера Риту Шаграй на создание мультфильма «Игрушка». Война глазами детей. То, что осталось между строк учебников по истории...
Рита Шаграй, кинорежиссер:
Я смотрела какой-то документальный фильм, и меня поразило, как одна женщина, которая была маленьким ребенком, она сказала: «Для нас война была, как какое-то чудовище». Это единственный герой у нас, у которой нет, вообще, никаких эмоций на протяжении всего фильма. Только в финале она проявляет некую эмоцию.
Игрушки в руинах. Боль кинохроники. В Дзержинском архиве автор сценария изучила трагедию Озаричей и других концлагерей. В мультфильме нет ни слова. Метафоры куда сильнее... Вражеские танки и самолеты в глазах малышей кажутся огромными насекомыми.
Рита Шаграй:
Это фоны – они сканируются, вырезаются.
Юлия Пинцак, компоузер:
Каждый момент нужно прочувствовать на себе, правильно передать эмоции. У меня был момент со смертью бабушки, наверное, самый сильный.
Одной секундой – 25 кадров! Силами профессиональной команды эмоции оживают и превращаются в захватывающий сюжет.
Рита Шаграй:
Кто-то сдается, а эти малыши беспомощные, они несут с собой некий свет, невзирая ни на что.
Сериал про музыкантов «Детский альбом» ожидает пополнение. На этот раз аниматоры окунут ребят в прекрасный мир Моцарта. Фантастические приключения развернутся под четырехручную сонату. А в компании брата и сестренки окажутся пудель и кот.
Марина Ковальская, аниматор:
Животные оживают: это нужно видеть! Цель детского альбома в том, чтобы привлечь детей слушать музыку, слышать ее, воображать.
От гения музыки к гению поэзии. Биография Максима Богдановича ляжет в основу нового 13-минутного мультфильма. Акварель в стиле ретро. Знакомые виды Минска и неслучайные персонажи...
Елена Туманова, аниматор, художник-постановщик:
Показываем влюбленность в его жизни, наверное, самую главную. Он был для своего времени нестандартный поэт. Тогда была революция, а он – про город, любовь, костел Святой Анны. То есть у него всегда была какая-то лирика.
В мультфильме не будет конкретных дат – все построено на образах, как в лирических строках поэта. Богданович-гимназист, студент, средний брат. Старший Вадим был революционером, младший Лев – математиком. Обоих забрал туберкулез.
Елена Туманова:
В то время он считался чудаком: почему-то он любил белорусский язык, хотя семья русскоязычная больше, и мама получила питерское образование. Мы хотим показать все-таки в нашем фильме, что поэзия – это то, что после него осталось и то, в чем он не умер.
К слову, аниматоры у нас на вес золота. Раз в 4 года Академия искусств готовит 6 новых специалистов. За волшебством – огромный труд, но он того стоит.
Марина Ковальская:
Персонаж характерный. Он имеет свой внутренний мир, как-то по-своему двигается. Пользуясь схемами, которые были прописаны в учебниках, невозможно отыграть. Приходится как-то перед зеркалом, по пути странно себя вести.
Елена Туманова:
Мое поколение выросло на «Коте Леопольде». Там есть замечательная песенка «Качу-качу по свету». Смотрите, сколько у нас велосипедных дорожек появилось в Минске. Конечно же, прямо не докажешь это влияние в детстве мультфильмов. Но мне кажется, оно работает.
Среди премьер 2020 года – мультфильм про Данте, полная версия «Звезд седьмого неба» и «Тошка и компания» для самых маленьких. Приятного просмотра!