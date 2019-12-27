«Приходится как-то перед зеркалом, по пути странно себя вести». Как придумывают мультфильмы

Километры рисунков. «Беларусьфильм» открывает новый мульти-сезон. Чем порадуют нас отечественные аниматоры, рассказываем в программе «Минск и минчане». В 2020 году в свет выйдут 9 новых мультфильмов! Детских и не очень.

75 лет Великой Победе вдохновили кинорежиссера Риту Шаграй на создание мультфильма «Игрушка». Война глазами детей. То, что осталось между строк учебников по истории...

Рита Шаграй, кинорежиссер:

Я смотрела какой-то документальный фильм, и меня поразило, как одна женщина, которая была маленьким ребенком, она сказала: «Для нас война была, как какое-то чудовище». Это единственный герой у нас, у которой нет, вообще, никаких эмоций на протяжении всего фильма. Только в финале она проявляет некую эмоцию.

Игрушки в руинах. Боль кинохроники. В Дзержинском архиве автор сценария изучила трагедию Озаричей и других концлагерей. В мультфильме нет ни слова. Метафоры куда сильнее... Вражеские танки и самолеты в глазах малышей кажутся огромными насекомыми.

Рита Шаграй:

Это фоны – они сканируются, вырезаются.

Юлия Пинцак, компоузер:

Каждый момент нужно прочувствовать на себе, правильно передать эмоции. У меня был момент со смертью бабушки, наверное, самый сильный.

Одной секундой – 25 кадров! Силами профессиональной команды эмоции оживают и превращаются в захватывающий сюжет. Рита Шаграй:

Кто-то сдается, а эти малыши беспомощные, они несут с собой некий свет, невзирая ни на что.

Сериал про музыкантов «Детский альбом» ожидает пополнение. На этот раз аниматоры окунут ребят в прекрасный мир Моцарта. Фантастические приключения развернутся под четырехручную сонату. А в компании брата и сестренки окажутся пудель и кот.

Марина Ковальская, аниматор:

Животные оживают: это нужно видеть! Цель детского альбома в том, чтобы привлечь детей слушать музыку, слышать ее, воображать.

От гения музыки к гению поэзии. Биография Максима Богдановича ляжет в основу нового 13-минутного мультфильма. Акварель в стиле ретро. Знакомые виды Минска и неслучайные персонажи...

Елена Туманова, аниматор, художник-постановщик:

Показываем влюбленность в его жизни, наверное, самую главную. Он был для своего времени нестандартный поэт. Тогда была революция, а он – про город, любовь, костел Святой Анны. То есть у него всегда была какая-то лирика.

В мультфильме не будет конкретных дат – все построено на образах, как в лирических строках поэта. Богданович-гимназист, студент, средний брат. Старший Вадим был революционером, младший Лев – математиком. Обоих забрал туберкулез.

Елена Туманова:

В то время он считался чудаком: почему-то он любил белорусский язык, хотя семья русскоязычная больше, и мама получила питерское образование. Мы хотим показать все-таки в нашем фильме, что поэзия – это то, что после него осталось и то, в чем он не умер.

К слову, аниматоры у нас на вес золота. Раз в 4 года Академия искусств готовит 6 новых специалистов. За волшебством – огромный труд, но он того стоит.



Марина Ковальская:

Персонаж характерный. Он имеет свой внутренний мир, как-то по-своему двигается. Пользуясь схемами, которые были прописаны в учебниках, невозможно отыграть. Приходится как-то перед зеркалом, по пути странно себя вести.

Елена Туманова:

Мое поколение выросло на «Коте Леопольде». Там есть замечательная песенка «Качу-качу по свету». Смотрите, сколько у нас велосипедных дорожек появилось в Минске. Конечно же, прямо не докажешь это влияние в детстве мультфильмов. Но мне кажется, оно работает.