Поздравить пациентов РНПЦ детской хирургии с Новым годом и скрасить больничный быт приехал Дмитрий Крутой

Новости Беларуси. В эти предновогодние дни наряду с подарками маленьким белорусам не меньше нужны забота и внимание. Трогательный и самый добрый марафон продолжается в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, накануне в Минске «Нашим детям» отделения кардиохирургии Республиканского научно-практического центра взрослые посвятили практически весь день. Поздравить юных пациентов с новогодними праздниками и скрасить больничный быт приехал первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой.

Сейчас в отделении находятся 20 детей из разных регионов страны, которым сделана или предстоит операция на сердце. А потому наполнить их большой любовью, назло всем болезням, в эти дни особенно важно.





Дмитрий Крутой, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Общение с детьми всегда дает положительный заряд. Дети, которых мы сегодня поздравили, несмотря на то, что многие из них с очень сложными диагнозами и перенесли или еще перенесут сложную операцию, не унывают. Потому что они дети и ждут чуда, Нового года. Конечно, они рады Деду Морозу, Снегурочке, и этот маленький кусочек счастья, который во время акции «Наши дети» можно принести, думаю, их очень радует.