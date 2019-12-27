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Шоколадный фонтан и конфетное дерево. Показываем необычное кафе «Коммунарка»

27 декабря 2019 08:30
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Кафе кондитерской фабрики «Коммунарка» на Аранской, 18 нередко называют волшебным. Зайдя внутрь, в глаза сразу бросаются шоколадный фонтан, большая видеостена, сладкие картины, конфетное дерево и даже мини-музей шоколада.

Шоколадный фонтан и конфетное дерево. Показываем необычное кафе «Коммунарка»-1

Шоколадный фонтан и конфетное дерево. Показываем необычное кафе «Коммунарка»-3

Спрятаться от серых будней в уютной кофейне может любой желающий. Юные сладкоежки и вовсе готовы часами лакомиться десертами ручной работы и знакомиться с оригинальным декором.

Шоколадный фонтан и конфетное дерево. Показываем необычное кафе «Коммунарка»-6

Шоколадный фонтан и конфетное дерево. Показываем необычное кафе «Коммунарка»-8

Захватить с собой частичку волшебства можно в фирменном магазине по соседству.

Светлана Сырицкая, директор фирменного магазина №2 СОАО «Коммунарка»:
В магазинах представлен практически весь ассортимент. И все считают, раз мы при фабрике, то у нас самые свежие конфеты, поэтому все спешат к нам.

Шоколадный фонтан и конфетное дерево. Показываем необычное кафе «Коммунарка»-11

А еще в магазинах «Коммунарка» можно купить оригинальные мягкие подарки со сладостями внутри. Главное не затягивать с выбором, ведь как говорится, кто успел – тот и съел.

Шоколадный фонтан и конфетное дерево. Показываем необычное кафе «Коммунарка»-14

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Светлана Сырицкая # Фотофакт # Реклама

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