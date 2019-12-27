Шоколадный фонтан и конфетное дерево. Показываем необычное кафе «Коммунарка»

Кафе кондитерской фабрики «Коммунарка» на Аранской, 18 нередко называют волшебным. Зайдя внутрь, в глаза сразу бросаются шоколадный фонтан, большая видеостена, сладкие картины, конфетное дерево и даже мини-музей шоколада.

Спрятаться от серых будней в уютной кофейне может любой желающий. Юные сладкоежки и вовсе готовы часами лакомиться десертами ручной работы и знакомиться с оригинальным декором.

Захватить с собой частичку волшебства можно в фирменном магазине по соседству. Светлана Сырицкая, директор фирменного магазина №2 СОАО «Коммунарка»:

В магазинах представлен практически весь ассортимент. И все считают, раз мы при фабрике, то у нас самые свежие конфеты, поэтому все спешат к нам.

А еще в магазинах «Коммунарка» можно купить оригинальные мягкие подарки со сладостями внутри. Главное не затягивать с выбором, ведь как говорится, кто успел – тот и съел.