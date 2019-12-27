Юных белорусов приглашают во Дворец Республики на Главную ёлку страны

Новости Беларуси. Самая добрая благотворительная акция «Наши дети» достигает своей кульминации. Дворец Республики собирает юных белорусов на Главную ёлку страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции приглашения на праздник, в первую очередь, получают те, кто особенно нуждается в заботе государства. Сюда со всех уголков страны приедут дети из малообеспеченных и многодетных семей, ребята, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Для них подготовили яркое музыкальное представление, у которого в 2019 году поистине добрый сюжет, рассказывающий о волшебной профессии Деда Мороза. Юную публику ждут песни, танцы, интерактивные игры, Дед Мороз и, конечно, подарки от имени Президента.