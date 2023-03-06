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Приговор Тихановской и Латушко огласят 6 марта в Минском городском суде

06 марта 2023 06:05
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Новости Беларуси. Приговор создателям и участникам так называемого координационного совета, признанного в Беларуси экстремистским формированием, огласит сегодня, 6 марта, Минский городской суд. В материалах уголовного дела более 200 томов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приговор Тихановской и Латушко огласят 6 марта в Минском городском суде-1

Фигурантами проходят пять человек – Светлана Тихановская, Павел Латушко, Мария Мороз, Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский. Подсудимым вменяют заговор с целью захвата власти неконституционным путем, создание и руководство экстремистским формированием, публичные призывы к санкциям и иным действиям, подрывающим национальную безопасность. Обвинение зачитывали несколько дней. За совершенные преступления Тихановской и Латушко прокурор запросил 19 лет лишения свободы. Еще троим подсудимым – Дылевскому, Мороз и Ковальковой – грозит 12 лет колонии. Все фигуранты скрываются от правосудия за границей, поэтому дело рассматривалось в рамках спецпроизводства.

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# Судебная система Беларуси # общество # Сергей Дылевский # Светлана Тихановская # Павел Латушко # Мария Мороз # Ольга Ковалькова # Фотофакт

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