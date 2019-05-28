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«Гордость, что у нас есть хоть речной, но военно-морской флот». Парад пограничных катеров прошёл в Гомеле

28 мая 2019 16:50
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Новости Беларуси. Полный вперед! Парадом пограничных катеров 28 мая отметили в Гомеле 101-ю годовщину создания пограничной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальное отделение береговой охраны, в состав которого входят малые суда, катера-амфибии и моторные лодки, базируется в Лоеве. Это ниже Гомеля по течению реки Сож на 120 километров. На парад плавсредства пришли своим ходом.

Корреспондент Александр Добриян оценил красоту и мощь водного парада.

«Гордость, что у нас есть хоть речной, но военно-морской флот». Парад пограничных катеров прошёл в Гомеле -1

Александр Добриян, СТВ:
Катер-амфибию на песке городского пляжа в Гомеле увидишь не часто. Но сегодня тот самый день – День пограничной службы Республики Беларусь. Чтобы своим ходом прийти на парад по случаю профессионального праздника, у лоевских пограничников ушло всего три часа.

Походной колонной на крейсерской скорости 40 км/час (или по-морскому – в 24 узла), катера прибыли в Гомель из пограничного Лоева. Их зона ответственности – 169 километров госграницы с Украиной, проходящей по рекам Сож и Днепр.

«Гордость, что у нас есть хоть речной, но военно-морской флот». Парад пограничных катеров прошёл в Гомеле -4

«Гордость, что у нас есть хоть речной, но военно-морской флот». Парад пограничных катеров прошёл в Гомеле -6

«Гордость, что у нас есть хоть речной, но военно-морской флот». Парад пограничных катеров прошёл в Гомеле -8

Олег Выгляд, начальник отделения береговой охраны пограничной комендатуры «Лоев»:
Это быстрые, современные, надежные катера. Не боятся мелководья.

Преследование браконьров, нарушителей границы, контрабандистов, доставка пограничных нарядов к месту несения службы – все задачи выполняем.

«Гордость, что у нас есть хоть речной, но военно-морской флот». Парад пограничных катеров прошёл в Гомеле -11

«Гордость, что у нас есть хоть речной, но военно-морской флот». Парад пограничных катеров прошёл в Гомеле -13

О том, что белорусам на Днепре нужно возрождать военную флотилию, стало ясно в 1990-е. Полковник в отставке Леонид Маслов стоял у истоков создания этого уникального пограничного подразделения.

Это уже совсем другая техника. Спутниковая навигация и высокие скорости позволяют пограничникам быть хозяевами в любой ситуации. 

«Гордость, что у нас есть хоть речной, но военно-морской флот». Парад пограничных катеров прошёл в Гомеле -16

«Гордость, что у нас есть хоть речной, но военно-морской флот». Парад пограничных катеров прошёл в Гомеле -18

Леонид Маслов, полковник в отставке:
Когда первый раз встал за штурвал, у меня катер то влево, то вправо. А сейчас молодцы ребята. Не только в пограничной службе, но и в морском деле разбираются. Гордость, что у нас есть хоть речной, но военно-морской флот.

За 20 лет в днепровской пограничной флотилии сменилось многое: современная техника, новые лица... Неизменными остались лишь задачи.

«Гордость, что у нас есть хоть речной, но военно-морской флот». Парад пограничных катеров прошёл в Гомеле -21

Владислав Бруев, командир Гомельской пограничной группы:
Главная задача органов пограничной службы во все времена была, есть и будет – это охрана государственной границы. Да, меняются подходы, меняется система охраны, но личный состав и пограничные собаки всегда с нами. За нами вся страна, наша Родина. Мы должны ее любить и оберегать. И никто, кроме нас.

Традиционно День пограничника в Беларуси отмечается 28 мая. Отправной точкой считается 1918 год, когда был подписан декрет «Об учреждении пограничной охраны».

«Гордость, что у нас есть хоть речной, но военно-морской флот». Парад пограничных катеров прошёл в Гомеле -24

«Гордость, что у нас есть хоть речной, но военно-морской флот». Парад пограничных катеров прошёл в Гомеле -26

«Гордость, что у нас есть хоть речной, но военно-морской флот». Парад пограничных катеров прошёл в Гомеле -28

«Гордость, что у нас есть хоть речной, но военно-морской флот». Парад пограничных катеров прошёл в Гомеле -30

# Праздничные даты # общество # Александр Добриян # Олег Выгляд # Леонид Маслов # Владислав Бруев # Фотофакт

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