«Гордость, что у нас есть хоть речной, но военно-морской флот». Парад пограничных катеров прошёл в Гомеле
Новости Беларуси. Полный вперед! Парадом пограничных катеров 28 мая отметили в Гомеле 101-ю годовщину создания пограничной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уникальное отделение береговой охраны, в состав которого входят малые суда, катера-амфибии и моторные лодки, базируется в Лоеве. Это ниже Гомеля по течению реки Сож на 120 километров. На парад плавсредства пришли своим ходом.
Корреспондент Александр Добриян оценил красоту и мощь водного парада.
Александр Добриян, СТВ:
Катер-амфибию на песке городского пляжа в Гомеле увидишь не часто. Но сегодня тот самый день – День пограничной службы Республики Беларусь. Чтобы своим ходом прийти на парад по случаю профессионального праздника, у лоевских пограничников ушло всего три часа.
Походной колонной на крейсерской скорости 40 км/час (или по-морскому – в 24 узла), катера прибыли в Гомель из пограничного Лоева. Их зона ответственности – 169 километров госграницы с Украиной, проходящей по рекам Сож и Днепр.
Олег Выгляд, начальник отделения береговой охраны пограничной комендатуры «Лоев»:
Это быстрые, современные, надежные катера. Не боятся мелководья.
Преследование браконьров, нарушителей границы, контрабандистов, доставка пограничных нарядов к месту несения службы – все задачи выполняем.
О том, что белорусам на Днепре нужно возрождать военную флотилию, стало ясно в 1990-е. Полковник в отставке Леонид Маслов стоял у истоков создания этого уникального пограничного подразделения.
Это уже совсем другая техника. Спутниковая навигация и высокие скорости позволяют пограничникам быть хозяевами в любой ситуации.
Леонид Маслов, полковник в отставке:
Когда первый раз встал за штурвал, у меня катер то влево, то вправо. А сейчас молодцы ребята. Не только в пограничной службе, но и в морском деле разбираются. Гордость, что у нас есть хоть речной, но военно-морской флот.
За 20 лет в днепровской пограничной флотилии сменилось многое: современная техника, новые лица... Неизменными остались лишь задачи.
Владислав Бруев, командир Гомельской пограничной группы:
Главная задача органов пограничной службы во все времена была, есть и будет – это охрана государственной границы. Да, меняются подходы, меняется система охраны, но личный состав и пограничные собаки всегда с нами. За нами вся страна, наша Родина. Мы должны ее любить и оберегать. И никто, кроме нас.
Традиционно День пограничника в Беларуси отмечается 28 мая. Отправной точкой считается 1918 год, когда был подписан декрет «Об учреждении пограничной охраны».