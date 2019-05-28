«Гордость, что у нас есть хоть речной, но военно-морской флот». Парад пограничных катеров прошёл в Гомеле

Новости Беларуси. Полный вперед! Парадом пограничных катеров 28 мая отметили в Гомеле 101-ю годовщину создания пограничной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уникальное отделение береговой охраны, в состав которого входят малые суда, катера-амфибии и моторные лодки, базируется в Лоеве. Это ниже Гомеля по течению реки Сож на 120 километров. На парад плавсредства пришли своим ходом. Корреспондент Александр Добриян оценил красоту и мощь водного парада.

Александр Добриян, СТВ:

Катер-амфибию на песке городского пляжа в Гомеле увидишь не часто. Но сегодня тот самый день – День пограничной службы Республики Беларусь. Чтобы своим ходом прийти на парад по случаю профессионального праздника, у лоевских пограничников ушло всего три часа. Походной колонной на крейсерской скорости 40 км/час (или по-морскому – в 24 узла), катера прибыли в Гомель из пограничного Лоева. Их зона ответственности – 169 километров госграницы с Украиной, проходящей по рекам Сож и Днепр.

Олег Выгляд, начальник отделения береговой охраны пограничной комендатуры «Лоев»:

Это быстрые, современные, надежные катера. Не боятся мелководья. Преследование браконьров, нарушителей границы, контрабандистов, доставка пограничных нарядов к месту несения службы – все задачи выполняем.

О том, что белорусам на Днепре нужно возрождать военную флотилию, стало ясно в 1990-е. Полковник в отставке Леонид Маслов стоял у истоков создания этого уникального пограничного подразделения. Это уже совсем другая техника. Спутниковая навигация и высокие скорости позволяют пограничникам быть хозяевами в любой ситуации.

Леонид Маслов, полковник в отставке:

Когда первый раз встал за штурвал, у меня катер то влево, то вправо. А сейчас молодцы ребята. Не только в пограничной службе, но и в морском деле разбираются. Гордость, что у нас есть хоть речной, но военно-морской флот. За 20 лет в днепровской пограничной флотилии сменилось многое: современная техника, новые лица... Неизменными остались лишь задачи.