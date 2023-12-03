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Горнолыжные курорты Беларуси открыли зимний сезон. Вот как обустроили трассы в Силичах

03 декабря 2023 09:10
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Новости Беларуси. Горнолыжные курорты Беларуси открывают зимний сезон. О его старте первыми объявили «Силичи» – трассы готовы, погода располагает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для тех, кто делает первые шаги в зимних видах спорта, маршруты простые. Для любителей по-настоящему крутого отдыха – трамплины с пролетом до 12 метров, сложные повороты и скоростные спуски. Лыжи, тюбинги, снегоходы и сноуборды – все это к услугам посетителей. Уже открыт и ледовый каток. Кроме того, приглашают на ночные катания.

Горнолыжные курорты Беларуси открыли зимний сезон. Вот как обустроили трассы в Силичах-1

Очень нравится. Сегодня именно начало сезона катания. Это очень хорошая площадка. Хорошая погода.

Горнолыжные курорты Беларуси открыли зимний сезон. Вот как обустроили трассы в Силичах-4

Замечательные эмоции переполняют. Отличная трасса, отличный комплекс. Все супер!

Горнолыжные курорты Беларуси открыли зимний сезон. Вот как обустроили трассы в Силичах-7

Диана Павлович, главный маркетолог горнолыжного центра:
У нас есть детская трасса – находится в зоне учебно-тренировочного комплекса. Также любители покататься на тюбингах – это детки. В этом году ожидается приятное улучшение – мы модернизируем тюбинговую трассу, она станет намного безопаснее, а также длиннее. Поэтому всех будем ждать.

Горнолыжные курорты Беларуси открыли зимний сезон. Вот как обустроили трассы в Силичах-10

Горнолыжные центры есть в столице, а также Минской, Гомельской и Витебской областях. Они привлекают не только белорусских туристов, но и гостей из соседних стран.

# Зимние виды спорта # общество # Фотофакт

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