Горнолыжные курорты Беларуси открыли зимний сезон. Вот как обустроили трассы в Силичах

Новости Беларуси. Горнолыжные курорты Беларуси открывают зимний сезон. О его старте первыми объявили «Силичи» – трассы готовы, погода располагает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для тех, кто делает первые шаги в зимних видах спорта, маршруты простые. Для любителей по-настоящему крутого отдыха – трамплины с пролетом до 12 метров, сложные повороты и скоростные спуски. Лыжи, тюбинги, снегоходы и сноуборды – все это к услугам посетителей. Уже открыт и ледовый каток. Кроме того, приглашают на ночные катания.

Очень нравится. Сегодня именно начало сезона катания. Это очень хорошая площадка. Хорошая погода.

Замечательные эмоции переполняют. Отличная трасса, отличный комплекс. Все супер!

Диана Павлович, главный маркетолог горнолыжного центра:

У нас есть детская трасса – находится в зоне учебно-тренировочного комплекса. Также любители покататься на тюбингах – это детки. В этом году ожидается приятное улучшение – мы модернизируем тюбинговую трассу, она станет намного безопаснее, а также длиннее. Поэтому всех будем ждать.