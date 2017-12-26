Приехать, посмотреть без всякой волокиты: безвизовый режим в Беларуси увеличился до 10 дней

Новости Беларуси. Без виз и без спешки: еще больше иностранных туристов смогут попасть в Беларусь без лишних препятствий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Указ о расширении границ пребывания и временных рамок 26 декабря подписал глава государства. Теперь в списке безвизовых два областных центра, Брест и Гродно, а также шесть западных районов страны. Для кого открыты дополнительные двери и насколько они важны для самих туристов?

Эта большая компания приехала в Брест за тысячу километров, из Бремена. Сначала планировали на три дня, но задержались, чтобы увидеть побольше. Иван Найденко живет в Германии уже 20 лет, в родны места ездит только с двумя паспортами. А вот взять с собой друзей-немцев порой проблематично.

Иван Найденко, турист (Бремен, Германия):

Нужно сначала визу взять. Проблематично приехать, дать документы, потом опять ехать в другой город, забирать документы, сюда приехать, где-то остаться… А то, что вы говорите с визовым-безвизовым въездом – это же для людей. На карте «безвиза» совсем скоро появится четыре района и сам Брест.

Петр Бутрим, СТВ:

Помимо тех, что на слуху, в городе много и других необычных мест. Аллея фонарей, раскопанный квартал древнего Берестья, зимний сад, а также спрятанные от глаз форты крепости. А ведь и все они в будущем могут стать для туристов настоящим центром притяжения. Американец Крейг Кенни в Лос-Анджелесе занимается недвижимостью. А вот лечить зубы приехал в Брест. Говорит, здесь намного дешевле. Разница покрывает даже затраты на перелет с другого конца света.

Крейг Кенни, турист (США):

Получить визу было достаточно непросто. Сначала надо было сделать приглашение. Конечно, было бы неплохо все упростить. Ведь я приезжаю для того, чтобы потратить здесь деньги на медицинские услуги – а это не меньше 10-15 тысяч долларов. В одну из стоматологических клиник Бреста Крейг добирался через Москву. Много времени ушло и на оформление визы. Поэтому за ее отмену американец, что называется, готов голосовать двумя руками. Тем более, что сроки его лечения не превышают те самые 10 дней.

Крейг Кенни:

Всем известно, что туризм привлекает деньги. И принесет их Бресту. Выгоду почувствуют все – отели, рестораны, транспорт. Для меня же выгода в том, что можно сэкономить на лечении без потери качества. И об этом я уже рассказал своим американским друзьям.

Раньше визовые поблажки получили гости Беловежской пущи. Теперь там пожинают плоды: через всего один погранпереход сюда за год без виз приехали 4500 иностранцев из 33 стран (в том числе Бразилии, Индии, Таиланда и Японии).

Николай Глушеня, начальник управления спорта и туризма Брестского облисполкома:

В кратчайшие сроки, без каких-то проволочек организовать поездку и приехать сюда, к нам. В этом плане мы становимся более привлекательными, мобильными и открытыми для наших гостей. Безвизовый режим чуть больше года действует и в Гродненской области. За это время потоки иностранцев заметно увеличились – даже в несколько раз. Сначала гости могли приехать на 5 дней, теперь смогут на 10.

Олег Андрейчик, начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:

Безвизовый режим принес для нашего региона более 12 миллионов евро. Это выразилось и в экспорте туристических услуг, и работе объектов туристического сервиса, питания, размещения, торговле. Эффект значительный, создано около 400 рабочих мест.

Михаил Портной, заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:

Человек бы туда не поехал, если бы не было этого безвизового пространства. Поэтому в этом новом указе самое главное – это увеличение с 5 до 10 суток. Потому что, например, для того, чтобы в санатории получить оздоровление, необходимо 8-12 процедур, за пять суток никак нельзя. Или же спортивная составляющая. Поэтому до 10 суток.