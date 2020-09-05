«Приехали, чтобы выразить свою гражданскую позицию». Около 600 желающих примут участие в автопробеге «За Беларусь!»

Новости Беларуси. Масштабный автопробег «За Беларусь!» стартовал 5 сентября от Кургана Славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автомарафон станет одной из самых массовых подобных акций в стране. Об участии заявили около 600 автомобилистов. За два дня они побывают во всех районах Минской области.

В каждом пункте остановки участники организуют эстафету передачи друг другу белорусского флага. Запланированный маршрут составит 1 200 километров.

Я приехал из города Слуцка Минской области. Сегодня мы приехали, чтобы выразить свою гражданскую позицию, что молодежь Беларуси за мир, стабильность и процветание!

Каждый день за рулем езжу на работу, ребенка в школу завожу. Поэтому для меня это такая самая оптимальная форма участия и акция. Сегодня еще в городе у нас будет велопробег, но мне ближе автомобиль. Собираемся в Борисов поехать. Ну и далее по городу Борисову и вернуться обратно. Возможно, вечером с мужем еще посетим Курган Славы, просто с ребенком съездим.