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Госпогранкомитет: Ольга Ковалькова покинула территорию Беларуси

05 сентября 2020 18:36
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Новости Беларуси. Бывший член предвыборного штаба Светланы Тихановской Ольга Ковалькова покинула территорию Беларуси. Такая информация размещена в Telegram-канале Госпогранкомитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Госпогранкомитет: Ольга Ковалькова покинула территорию Беларуси-1

Этой ночью она прибыла в Польшу. Там уже сообщает об угрозах и жестком обращении, которым она подверглась в изоляторе, а также о том, что ее силой (в капюшоне и маске) вывезли за границу власти. Но на видео Погранкомитета никаких насильственных действий не наблюдается.  

Госпогранкомитет: Ольга Ковалькова покинула территорию Беларуси-4

Находясь под арестом, Ковалькова жаловалась на плохое самочувствие, поэтому постоянно находилась под присмотром медиков. Позже было принято решение пойти ей на встречу – снять административный арест и отпустить.  

# Государственная граница Беларуси # общество # Ольга Ковалькова # Светлана Тихановская # Фотофакт

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