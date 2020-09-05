Госпогранкомитет: Ольга Ковалькова покинула территорию Беларуси

Новости Беларуси. Бывший член предвыборного штаба Светланы Тихановской Ольга Ковалькова покинула территорию Беларуси. Такая информация размещена в Telegram-канале Госпогранкомитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Бывший член предвыборного штаба Светланы Тихановской Ольга Ковалькова покинула территорию Беларуси. Такая информация размещена в Telegram-канале Госпогранкомитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этой ночью она прибыла в Польшу. Там уже сообщает об угрозах и жестком обращении, которым она подверглась в изоляторе, а также о том, что ее силой (в капюшоне и маске) вывезли за границу власти. Но на видео Погранкомитета никаких насильственных действий не наблюдается.
Находясь под арестом, Ковалькова жаловалась на плохое самочувствие, поэтому постоянно находилась под присмотром медиков. Позже было принято решение пойти ей на встречу – снять административный арест и отпустить.