Госпогранкомитет: Ольга Ковалькова покинула территорию Беларуси

Этой ночью она прибыла в Польшу. Там уже сообщает об угрозах и жестком обращении, которым она подверглась в изоляторе, а также о том, что ее силой (в капюшоне и маске) вывезли за границу власти. Но на видео Погранкомитета никаких насильственных действий не наблюдается.