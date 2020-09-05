Сливочный крем-суп из тыквы. Простой пошаговый рецепт

Новости Беларуси. Осень – прекрасное время, чтобы не только насладиться дарами огорода, но и пополнить витаминные запасы, рассказали в программе «Плюс-минус» .

В тыкве содержится в пять раз больше каротина, чем в моркови. Так что этот продукт подойдет тем, у кого проблемы со зрением. Кроме того, оранжевый плод богат кальцием, цинком, медью и йодом. А для тех, кто следит за фигурой, это и вовсе находка: калорийность тыквы – всего 22 ккал на 100 грамм.

Рецепт согревающего и полезного крем-супа из тыквы от нашего бренд-шефа.

Вадим Парханович, шеф-повар:

Осень – это начало тыквенного сезона. Сегодня мы вам покажем простой рецепт вкусного крем-супа. Для этого нам понадобится тыква, обжаренные лук и морковь, сливки, сливочное и оливковое масло, соль, сахар, специи и тыквенные семечки.