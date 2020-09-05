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Сливочный крем-суп из тыквы. Простой пошаговый рецепт

05 сентября 2020 18:12
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Новости Беларуси. Осень – прекрасное время, чтобы не только насладиться дарами огорода, но и пополнить витаминные запасы, рассказали в программе «Плюс-минус».  

Сливочный крем-суп из тыквы. Простой пошаговый рецепт -1

В тыкве содержится в пять раз больше каротина, чем в моркови. Так что этот продукт подойдет тем, у кого проблемы со зрением. Кроме того, оранжевый плод богат кальцием, цинком, медью и йодом. А для тех, кто следит за фигурой, это и вовсе находка: калорийность тыквы – всего 22 ккал на 100 грамм.  

Рецепт согревающего и полезного крем-супа из тыквы от нашего бренд-шефа.  

Вадим Парханович, шеф-повар:   
Осень – это начало тыквенного сезона. Сегодня мы вам покажем простой рецепт вкусного крем-супа. Для этого нам понадобится тыква, обжаренные лук и морковь, сливки, сливочное и оливковое масло, соль, сахар, специи и тыквенные семечки.  

Сливочный крем-суп из тыквы. Простой пошаговый рецепт -4

Сливочный крем-суп из тыквы. Простой пошаговый рецепт -6

Чистим тыкву и нарезаем ее кусочками. Часть тыквы оставляем для супа. Вторую часть запекаем 5-7 минут при температуре 180 градусов – для декора. Для запекания маринуем тыкву: добавляем орегано, соль и оливковое масло.  

Сливочный крем-суп из тыквы. Простой пошаговый рецепт -9

Сливочный крем-суп из тыквы. Простой пошаговый рецепт -11

Сливочный крем-суп из тыквы. Простой пошаговый рецепт -13

Тыкву для супа нарезаем крупно и обжариваем на сливочном и оливковом масле до полуготовности, после чего добавляем пассерованные лук и морковь.  

Сливочный крем-суп из тыквы. Простой пошаговый рецепт -16

Сливочный крем-суп из тыквы. Простой пошаговый рецепт -18

Добавляем в наше блюдо соль и сахар, корицу и имбирь. Вливаем немного воды и продолжаем тушить до готовности.  

Сливочный крем-суп из тыквы. Простой пошаговый рецепт -21

Когда тыква сварилась, добавляем сливки и доводим до кипения.  

Сливочный крем-суп из тыквы. Простой пошаговый рецепт -24

Сливочный крем-суп из тыквы. Простой пошаговый рецепт -26

Суп закипел, и теперь мы его перебиваем блендером. Украшаем наше блюдо печеной тыквой и семенами.  

# Рецепты # общество # Вадим Парханович # Фотофакт

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