Лунный календарь дачника на 19-24 февраля. В какие дни не рекомендуют заниматься растениями?

Сверим садово-огородные планы с лунным календарем. 19-21 февраля – дни новолуния, рассказали в программе « Плюс-минус ». В эти дни работы с растениями не проводятся.

А вот 22-24 февраля – дни, когда рекомендован посев на подоконнике салата, сельдерея, петрушки и любой зелени. Можно вспахивать, рыхлить и мульчировать землю, вырезать сухие ветки у деревьев и кустов. Не рекомендуется в эти дни поливать, удобрять и пересаживать растения, а также укорачивать корень.

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