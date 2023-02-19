Роднае слова. Разважаем пра жыццё беларусаў ва ўмовах білінгвізму. Анонс ток-шоў «По существу»

Навіны Беларусі. Напярэдадні свята роднай мовы на пляцоўцы ток-шоў «По существу» разважаем пра жыццё беларусаў ва ўмовах білінгвізму. Ці ёсць у Беларусі моўная канкурэнцыя? Што зрабіць, каб роднае слова не стала ў адзін шэраг с замежным?

Без языковых условностей – диалоги на двух официальных языках в вечерний прайм-тайм в понедельник, 20 февраля, на СТВ. Стать участником дискуссии может каждый. Считывайте QR-код на старте программы, проходите в чат трансляции на YouTube, задавайте вопросы или оставляйте комментарии. Говорим по существу в 19:30 на СТВ.