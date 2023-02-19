Прямой эфир

Роднае слова. Разважаем пра жыццё беларусаў ва ўмовах білінгвізму. Анонс ток-шоў «По существу»

19 февраля 2023 12:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Напярэдадні свята роднай мовы на пляцоўцы ток-шоў «По существу» разважаем пра жыццё беларусаў ва ўмовах білінгвізму. Ці ёсць у Беларусі моўная канкурэнцыя? Што зрабіць, каб роднае слова не стала ў адзін шэраг с замежным? 

Без языковых условностей – диалоги на двух официальных языках в вечерний прайм-тайм в понедельник, 20 февраля, на СТВ. Стать участником дискуссии может каждый. Считывайте QR-код на старте программы, проходите в чат трансляции на YouTube, задавайте вопросы или оставляйте комментарии. Говорим по существу в 19:30 на СТВ.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Государственная политика # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лунный календарь дачника на 19-24 февраля. В какие дни не рекомендуют заниматься растениями?
19 февраля 2023 12:03

Лунный календарь дачника на 19-24 февраля. В какие дни не рекомендуют заниматься растениями?

В Бресте ветер сорвал с многоэтажки огромный пласт утеплителя
19 февраля 2023 10:21

В Бресте ветер сорвал с многоэтажки огромный пласт утеплителя

Госслужащие Беларуси теперь будут носить особый нагрудный знак
19 февраля 2023 08:10

Госслужащие Беларуси теперь будут носить особый нагрудный знак