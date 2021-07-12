Мост на МКАД в районе Зацени отремонтируют раньше срока. Когда по нему можно будет ездить?

Новости Беларуси. Ремонт мостового сооружения на МКАД в районе Зацени завершат 20 июля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сроки выполнения работ сократятся за счет привлечения на объект дополнительных работников.
Новости Беларуси. Ремонт мостового сооружения на МКАД в районе Зацени завершат 20 июля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сроки выполнения работ сократятся за счет привлечения на объект дополнительных работников.
Работы здесь начались в субботу, 10 июля, но мостостроители уже успели выполнить четверть от запланированного. Ремонт выполняется пополосно, на данном участке заменят покрытие, устранят деформационные швы, поэтому движение не перекрывается.
В 2021 году полная замена покрытия уже выполнена на пяти мостовых сооружениях: на улицах Богдановича, Голодеда, Орловской, на МКАД в районе аквапарка «Лебяжий», а также на проспекте Независимости над МКАД.