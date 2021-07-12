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Мост на МКАД в районе Зацени отремонтируют раньше срока. Когда по нему можно будет ездить?

12 июля 2021 14:35
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Новости Беларуси. Ремонт мостового сооружения на МКАД в районе Зацени завершат 20 июля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сроки выполнения работ сократятся за счет привлечения на объект дополнительных работников.

Мост на МКАД в районе Зацени отремонтируют раньше срока. Когда по нему можно будет ездить?-1

Работы здесь начались в субботу, 10 июля, но мостостроители уже успели выполнить четверть от запланированного. Ремонт выполняется пополосно, на данном участке заменят покрытие, устранят деформационные швы, поэтому движение не перекрывается.

Мост на МКАД в районе Зацени отремонтируют раньше срока. Когда по нему можно будет ездить?-4

В 2021 году полная замена покрытия уже выполнена на пяти мостовых сооружениях: на улицах Богдановича, Голодеда, Орловской, на МКАД в районе аквапарка «Лебяжий», а также на проспекте Независимости над МКАД.

# Автодороги Беларуси # общество # Фотофакт

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