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«Буду внедрять в хозяйстве молочное такси». Как молодые специалисты Минской области устраиваются на первом месте работы?

12 июля 2021 15:48
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Новости Беларуси. Молодые специалисты со взрослыми взглядами на развитие. Выпускники сельскохозяйственных вузов, колледжей, техникумов осваиваются на первых рабочих местах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Полученные теоретические знания сотни юношей и девушек применяют на практике в организациях Минской области. У всех разное образование и опыт, но цель одна – сделать аграрную сферу лучше и прогрессивнее.

Как помогают молодым специалистам в Солигорском районе, узнал Вадим Смоляк.

«Буду внедрять в хозяйстве молочное такси». Как молодые специалисты Минской области устраиваются на первом месте работы?-1

Вадим Смоляк, корреспондент:
В сельском хозяйстве Минской области наметилась положительная тенденция: многие коллективы с каждым годом не стареют, а наоборот – средний возраст работников становится все меньше. Это значит, что молодые специалисты хотят развиваться сами и делать свою родину лучше.

«Буду внедрять в хозяйстве молочное такси». Как молодые специалисты Минской области устраиваются на первом месте работы?-4

Михаил Дубовский родом из Солигорска, но, чтобы приносить максимальную пользу своей малой родине, сперва объехал всю Минскую область. Первое профессиональное образование получил в Слуцке, затем освоил тонкости сельского хозяйства в Марьиногорском аграрно-техническом колледже и, наконец, повысил квалификацию в БГАТУ.

«Буду внедрять в хозяйстве молочное такси». Как молодые специалисты Минской области устраиваются на первом месте работы?-7

Михаил Дубовский, исполняющий обязанности главного инженера сельхозпредприятия «Старобинский»:
После учебы взял сам сюда направление, сам пришел, попросил, чтобы взяли. Сразу меня взяли главным по мастерской. Тут был инженер главный. Через четыре месяца он ушел на пенсию, и меня поставили вместо него.

«Буду внедрять в хозяйстве молочное такси». Как молодые специалисты Минской области устраиваются на первом месте работы?-10

Подробнее смотрите в видеоматериале.

# Молодые специалисты # общество # Вадим Смоляк # Михаил Дубовский # Дмитрий Кирилюк # Фотофакт

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