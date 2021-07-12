«Буду внедрять в хозяйстве молочное такси». Как молодые специалисты Минской области устраиваются на первом месте работы?

Новости Беларуси. Молодые специалисты со взрослыми взглядами на развитие. Выпускники сельскохозяйственных вузов, колледжей, техникумов осваиваются на первых рабочих местах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Полученные теоретические знания сотни юношей и девушек применяют на практике в организациях Минской области. У всех разное образование и опыт, но цель одна – сделать аграрную сферу лучше и прогрессивнее. Как помогают молодым специалистам в Солигорском районе, узнал Вадим Смоляк.

Вадим Смоляк, корреспондент:

В сельском хозяйстве Минской области наметилась положительная тенденция: многие коллективы с каждым годом не стареют, а наоборот – средний возраст работников становится все меньше. Это значит, что молодые специалисты хотят развиваться сами и делать свою родину лучше.

Михаил Дубовский родом из Солигорска, но, чтобы приносить максимальную пользу своей малой родине, сперва объехал всю Минскую область. Первое профессиональное образование получил в Слуцке, затем освоил тонкости сельского хозяйства в Марьиногорском аграрно-техническом колледже и, наконец, повысил квалификацию в БГАТУ.

Михаил Дубовский, исполняющий обязанности главного инженера сельхозпредприятия «Старобинский»:

После учебы взял сам сюда направление, сам пришел, попросил, чтобы взяли. Сразу меня взяли главным по мастерской. Тут был инженер главный. Через четыре месяца он ушел на пенсию, и меня поставили вместо него.