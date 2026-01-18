Трамп предлагает за место в «Совете мира» странам платить $1 млрд

Администрация американского лидера Дональда Трампа предлагает странам заплатить более 1 млрд долларов для получения права на обладание постоянным местом в «совете мира» по Газе, пишет РИА Новости со ссылкой на информагентство Bloomberg.

Известно, что в составе совета мира по Газе – Государственный секретарь США Марко Рубио, специальный посланник президента США Стив Уиткофф, зять Трампа и инвестор Джаред Кушнер, экс-премьер-министр Британии Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и заместитель советника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел.

Срок исполнения функций государствами-участниками – 3 года с момента вступления устава в силу. Продление участия возможно при соответствующем решении председателя. Исключение составляют страны, которые в течение первого года вступления документа в силу передадут в объединение более 1 миллиарда долларов.

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