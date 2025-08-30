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Придут дожди, но тепло сохранится. Прогноз погоды в Беларуси на неделю

30 августа 2025 16:46
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

Сначала неделя местами преимущественно по западу республики пройдут кратковременные осадки, в отдельных районах не исключены грозы. При этом в республику продолжат поступать теплые воздушные массы и температурный фон останется повышенным. Температура воздуха ночью составит +10…18 градусов, днем +21...29. 

Преимущественно по югу ожидается +30…31. В конце недели вернутся кратковременные дожди. В ночной часы температура воздуха будет колебаться от +8 до +17. А дневные максимумы составят +20…+27. В ночные и утренние часы в отдельных районах будут сгущаться непродолжительные туманы.

Подробный прогноз по областям страны:

Придут дожди, но тепло сохранится. Прогноз погоды в Беларуси на неделю-2
Придут дожди, но тепло сохранится. Прогноз погоды в Беларуси на неделю-3
Придут дожди, но тепло сохранится. Прогноз погоды в Беларуси на неделю-4
Придут дожди, но тепло сохранится. Прогноз погоды в Беларуси на неделю-5
Придут дожди, но тепло сохранится. Прогноз погоды в Беларуси на неделю-6
Придут дожди, но тепло сохранится. Прогноз погоды в Беларуси на неделю-7
# Погода в Беларуси

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