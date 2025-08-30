2300 учеников, более 120 из них – первоклассники. Рассказываем о самой большой школе Минска

Светлые классы новой столичной школы уже ждут первых учеников. Каждая деталь готова к первому звонку. Наши корреспонденты побывали здесь и увидели своими глазами, как современная инфраструктура, оборудование и уют превращают образовательное пространство в школу будущего, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ».

Пока школьники наслаждаются последними деньками уходящего лета, в учреждениях образования кипит работа. Педагоги завершают подготовку. Ведь к 1 сентября все должно быть идеально.

Элла Маркевич, корреспондент:

Впереди насыщенный учебный год. Уже совсем скоро за парты 52-й столичной школы, кстати, самой большой в Минске, сядут свыше 2300 ребят, более 120 из них – первоклассники.

Учреждение получило паспорт готовности одним из первых и неспроста. Здесь продумана каждая деталь. Школа новая, первый звонок прозвенел в этих стенах всего пять лет назад. Прилегающая территория как музей под открытым небом. Проект благоустройства вдохновлен историей Минска. Переплетенные ивы – символ единства, а мельница – дань традициям.

Новшество этого года – никаких телефонов на уроках. Гаджеты будут ждать своих хозяев в стильных ячейках. Чтобы техника в безопасности, вход в учительскую теперь только по Face ID.

Такая тишина здесь ненадолго. Уже в понедельник пустые коридоры заполнятся детскими голосами, а в классах начнется учебный процесс. В школе работает свыше 160 педагогов – настоящих проводников в мир знаний. В новом учебном году к команде присоединяются четыре молодых специалиста.