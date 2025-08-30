Петруцкая: приёмная кампания 2025-го свою задачу выполнила – поступили лучшие, самые мотивированные

Екатерина Петруцкая, депутат Минского городского Совета депутатов:

Я бы сказала, что она была уникальной. Уникальной в каком смысле – что у всех была возможность уже реализовать себя в выбранном направлении. Конечно, с этим направлением нужно было определиться. Уже исключен вот этот излишний переход из одного вуза в другой с перебрасыванием документов. То есть, если вы уже определились, сделали свой профессиональный вывод, то траектория уже обозначена. Конечно, в 2025 году у нас достаточно высокие баллы. Достаточно высокий был интерес у наших абитуриентов. Появилась конкуренция такая, как положено, чтобы была при поступлении в высшее учебное заведение и среднее специальное учебное заведение. Это очень хорошо, поскольку не может быть высшее образование всеобщим.

Поступить для получения специальности должны те, кто действительно в этой специальности заинтересован, и кто потом будет иметь возможность реализоваться в выбранной профессии. Случайных людей в высшем учебном заведении и среднем специальном учебном заведении быть не должно. Приемная кампания этого учебного года, я считаю, свою задачу выполнила. Поступили лучшие, самые мотивированные. Наши учреждения образования традиционно обеспечивают качество образования. Этим сильна система образования Республики Беларусь. Этим мы гордимся. За это низкий поклон нашим педагогам.