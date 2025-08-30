Петруцкая: приёмная кампания 2025-го свою задачу выполнила – поступили лучшие, самые мотивированные

О школьных новшествах и многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии – Екатерина Петруцкая, депутат Минского городского Совета депутатов.
Наталья Надольская, ведущая:
Требование Президента увидеть каждого абитуриента и обеспечить равные возможности и, самое главное, справедливый подход к каждому поступающему. Любая ли школа в стране может выполнить эти требования сегодня? Кстати, как вы оцениваете нынешнюю вступительную кампанию?
Екатерина Петруцкая, депутат Минского городского Совета депутатов:
Я бы сказала, что она была уникальной. Уникальной в каком смысле – что у всех была возможность уже реализовать себя в выбранном направлении. Конечно, с этим направлением нужно было определиться. Уже исключен вот этот излишний переход из одного вуза в другой с перебрасыванием документов. То есть, если вы уже определились, сделали свой профессиональный вывод, то траектория уже обозначена. Конечно, в 2025 году у нас достаточно высокие баллы. Достаточно высокий был интерес у наших абитуриентов. Появилась конкуренция такая, как положено, чтобы была при поступлении в высшее учебное заведение и среднее специальное учебное заведение. Это очень хорошо, поскольку не может быть высшее образование всеобщим.
Поступить для получения специальности должны те, кто действительно в этой специальности заинтересован, и кто потом будет иметь возможность реализоваться в выбранной профессии. Случайных людей в высшем учебном заведении и среднем специальном учебном заведении быть не должно. Приемная кампания этого учебного года, я считаю, свою задачу выполнила. Поступили лучшие, самые мотивированные. Наши учреждения образования традиционно обеспечивают качество образования. Этим сильна система образования Республики Беларусь. Этим мы гордимся. За это низкий поклон нашим педагогам.
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