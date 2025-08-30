В каждом учреждении образования будут созданы экспозиции, посвященные героям Беларуси – Петруцкая

О школьных новшествах и многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии – Екатерина Петруцкая, депутат Минского городского Совета депутатов.
О школьных новшествах и многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии – Екатерина Петруцкая, депутат Минского городского Совета депутатов.
Екатерина Петруцкая, депутат Минского городского Совета депутатов:
В наступающий 2025-2026 год Министерством образования уже традиционно подготовлены инструктивно-методические письма об организации воспитательной и идеологической работы. В прошлом году впервые была разработана матрица мероприятий, которая позволяет систематизировать процесс воспитания в учреждении образования и сделать его единообразным. Конечно, мы не исключаем проявление индивидуализма каждого учреждения образования с обязательным учетом истории и традиций, которые есть у каждого учреждения образования.
Задача создать военно-патриотические объединения, конечно, не исключена. Конечно, мы должны слышать запросы детей и родителей. Конечно, в этом году – это будет год особенный, наступающий 2026 год. Будут отмечаться юбилейные даты присвоения званий Героев Беларуси нашим героям, которых мы все знаем. Поэтому в каждом учреждении образования будут созданы экспозиции, посвященные Героям Беларуси. Ведь это так важно – знать лучших. Знать своих героев, а значит, иметь возможность на них равняться.
Наталья Надольская, ведущая:
Какие традиционные проекты или инициативы белорусских школьников и студентов продолжатся? Например, «100 идей для Беларуси» или «НЕскучная НЕлекция». Что приготовлено новое такого же масштаба? Я знаю, что уже стартовали некоторые проекты.
Екатерина Петруцкая:
Действительно, самый главный посыл, который мы даем нашим педагогам в канун наступающего 2025-2026 учебного года – это продолжить те проекты, которые зарекомендовали свою эффективность в прошлом учебном году. Прошлый учебный год был очень насыщенным действительно и уникальным на новые проекты. Наши «НЕскучные НЕлекции», «Родительские НЕсобрания». Новый учебный год мы начинаем с традиционных августовских «Педагогических НЕсоветов». Не совет, а руководство к действию.
Екатерина Петруцкая:
Мы общаемся с педагогами о том, как организовать и соблюсти вот эту уникальную преемственность в воспитании – октябренок, пионер, член Белорусского республиканского союза молодежи. Каким образом должна быть выстроена воспитательная работа в первых, четвертых, пятых, девятых, десятых, одиннадцатых классов? На каком уровне должно быть организовано взаимодействие педагогов, чтобы соблюдать преемственность? Как работать с родителями? Потому что ведь в каждой семье это должно быть целое событие, о котором должны знать все, к которому должны готовиться, и которым должны гордится.
Подробности в видео.