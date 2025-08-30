В каждом учреждении образования будут созданы экспозиции, посвященные героям Беларуси – Петруцкая

Екатерина Петруцкая, депутат Минского городского Совета депутатов:

В наступающий 2025-2026 год Министерством образования уже традиционно подготовлены инструктивно-методические письма об организации воспитательной и идеологической работы. В прошлом году впервые была разработана матрица мероприятий, которая позволяет систематизировать процесс воспитания в учреждении образования и сделать его единообразным. Конечно, мы не исключаем проявление индивидуализма каждого учреждения образования с обязательным учетом истории и традиций, которые есть у каждого учреждения образования.

Задача создать военно-патриотические объединения, конечно, не исключена. Конечно, мы должны слышать запросы детей и родителей. Конечно, в этом году – это будет год особенный, наступающий 2026 год. Будут отмечаться юбилейные даты присвоения званий Героев Беларуси нашим героям, которых мы все знаем. Поэтому в каждом учреждении образования будут созданы экспозиции, посвященные Героям Беларуси. Ведь это так важно – знать лучших. Знать своих героев, а значит, иметь возможность на них равняться.