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Причина остановки – 8 Марта! Сотрудники ГАИ поздравили автолюбительниц с праздником

08 марта 2025 14:01
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Сюрприз от сотрудников ГАИ. Вместе с проверкой документов – цветы и поздравления. Автоледи сегодня в фокусе особого внимания инспекторов. А главная причина остановки – 8 Марта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причина остановки – 8 Марта! Сотрудники ГАИ поздравили автолюбительниц с праздником-2

С улыбками мужчины вручали букеты и желали хорошего настроения, безопасных поездок и ярких впечатлений.

Причина остановки – 8 Марта! Сотрудники ГАИ поздравили автолюбительниц с праздником-4

Очень приятно, всем спасибо, конечно. Это очень хорошая акция. Все знают, конечно, что женщины у нас – все, без женщин невозможно.

Причина остановки – 8 Марта! Сотрудники ГАИ поздравили автолюбительниц с праздником-6

Ехала по работе. Утром муж тоже уехал на работу, не успел поздравить… И вот еду и думаю, а цвету почему-то еще никто не подарил, и что вы думаете? Мечты сбываются!

Причина остановки – 8 Марта! Сотрудники ГАИ поздравили автолюбительниц с праздником-8

Владимир Сергеев, начальник отдела ГАИ Заводского РУВД Минска:
Хочется пожелать в этот прекрасный день всем дамам, чтобы они своими улыбками, своим хорошим настроением, которые у них в этот день присутствуют, сохранялось всегда, особенно при управлении транспортным средством. И в первую очередь пожелать всем мужчинам, чтобы они брали пример с наших милых женщин, потому что именно женщины за рулем чаще всего бывают более бдительными, соблюдают правила дорожного движения, ну и, как правило, более внимательны за рулем.

Причина остановки – 8 Марта! Сотрудники ГАИ поздравили автолюбительниц с праздником-10

Праздничные экипажи дежурят на многих улицах белорусских городов, что еще больше подчеркивает атмосферу сегодняшнего дня.

# ГАИ # 8 Марта

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