Причина остановки – 8 Марта! Сотрудники ГАИ поздравили автолюбительниц с праздником

Сюрприз от сотрудников ГАИ. Вместе с проверкой документов – цветы и поздравления. Автоледи сегодня в фокусе особого внимания инспекторов. А главная причина остановки – 8 Марта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сюрприз от сотрудников ГАИ. Вместе с проверкой документов – цветы и поздравления. Автоледи сегодня в фокусе особого внимания инспекторов. А главная причина остановки – 8 Марта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С улыбками мужчины вручали букеты и желали хорошего настроения, безопасных поездок и ярких впечатлений.
Очень приятно, всем спасибо, конечно. Это очень хорошая акция. Все знают, конечно, что женщины у нас – все, без женщин невозможно.
Ехала по работе. Утром муж тоже уехал на работу, не успел поздравить… И вот еду и думаю, а цвету почему-то еще никто не подарил, и что вы думаете? Мечты сбываются!
Владимир Сергеев, начальник отдела ГАИ Заводского РУВД Минска:
Хочется пожелать в этот прекрасный день всем дамам, чтобы они своими улыбками, своим хорошим настроением, которые у них в этот день присутствуют, сохранялось всегда, особенно при управлении транспортным средством. И в первую очередь пожелать всем мужчинам, чтобы они брали пример с наших милых женщин, потому что именно женщины за рулем чаще всего бывают более бдительными, соблюдают правила дорожного движения, ну и, как правило, более внимательны за рулем.
Праздничные экипажи дежурят на многих улицах белорусских городов, что еще больше подчеркивает атмосферу сегодняшнего дня.