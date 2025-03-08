Почему в Беларуси женщины имеет равные шансы на карьеру и успех – обсудят в «Большом городе»

Белорусские женщины – достояние нации. Это не раз подчеркивал Президент. Почему в нашей стране слабый пол имеет такие же шансы на карьеру и успех, как и мужчины. В ток-шоу «Большой город» обсудили роль женщин в белорусском обществе, государственную поддержку, сохранение традиционных ценностей, профессиональные достижения и материнскую любовь. И вот о чем пойдет речь 9 марта в 10.00.

Женщины Беларуси – опора для мужчин, самодостаточность, активность во всех сферах, самые сильные стороны слабого пола.

Мы желаем быть такими востребованными, чтобы на нас обращали внимание, говорили нам самые нежные слова, дарили цветы, еще если это без повода, еще лучше. Как добиваться успехов в карьере, оставаться привлекательной и растить детей?

Она и мать, и жена, и профессионал своего дела, и личность. Уникальные способности, которыми обладают белорусские красавицы.

Женщины наравне с мужчинами открывают свое дело, организовывают бизнес. Женщины и Президент. Взаимное уважение, доверие и благодарность.