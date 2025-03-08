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Почему в Беларуси женщины имеет равные шансы на карьеру и успех – обсудят в «Большом городе»

08 марта 2025 13:40
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Белорусские женщины – достояние нации. Это не раз подчеркивал Президент. Почему в нашей стране слабый пол имеет такие же шансы на карьеру и успех, как и мужчины. В ток-шоу «Большой город» обсудили роль женщин в белорусском обществе, государственную поддержку, сохранение традиционных ценностей, профессиональные достижения и материнскую любовь. И вот о чем пойдет речь 9 марта в 10.00.

Почему в Беларуси женщины имеет равные шансы на карьеру и успех – обсудят в «Большом городе»-2

Женщины Беларуси – опора для мужчин, самодостаточность, активность во всех сферах, самые сильные стороны слабого пола.

Почему в Беларуси женщины имеет равные шансы на карьеру и успех – обсудят в «Большом городе»-4

Мы желаем быть такими востребованными, чтобы на нас обращали внимание, говорили нам самые нежные слова, дарили цветы, еще если это без повода, еще лучше.

Как добиваться успехов в карьере, оставаться привлекательной и растить детей?

Почему в Беларуси женщины имеет равные шансы на карьеру и успех – обсудят в «Большом городе»-6

Она и мать, и жена, и профессионал своего дела, и личность.

Уникальные способности, которыми обладают белорусские красавицы.

Почему в Беларуси женщины имеет равные шансы на карьеру и успех – обсудят в «Большом городе»-8

Женщины наравне с мужчинами открывают свое дело, организовывают бизнес.

Женщины и Президент. Взаимное уважение, доверие и благодарность.

Почему в Беларуси женщины имеет равные шансы на карьеру и успех – обсудят в «Большом городе»-10

Прежде всего, у нашего Президента тонкая интуиция. И он говорит, что сильная женщина – сильная страна. И это действительно так.

И на что способны женщины в семье?

Надо его вдохновить, нам надо себя вдохновить, нам надо детей вдохновить. 
– Я считаю, что этим качеством нас наделила природа. 

Женщины «Большого города». Воскресенье, 10.00.

# 8 Марта # Женщины Беларуси

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