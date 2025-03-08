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На старте только девушки – в Минске прошёл марафон «Красивый забег»

08 марта 2025 13:44
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На старте только девушки. В Минске прошел «Красивый забег». Принять участие в праздничном марафоне изъявили желание порядка 1,3 тысячи прекрасных дам. К слову, самой старшей из них – 72, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На старте только девушки – в Минске прошёл марафон «Красивый забег»-2

Прекрасные дамы соревновались «на стиле» – в ярких и необычных костюмах, а главное, с праздничным настроением. И каждая с группой поддержки. В спортивном марафоне приняли участие не только белоруски, но и представительницы России, Казахстана и Китая.

На старте только девушки – в Минске прошёл марафон «Красивый забег»-4

Настроение такое же, как и погода, просто шикарное. Захотели вот такими побыть красивыми, вспомнить молодость, так скажем. Любите и будьте любимыми.

На старте только девушки – в Минске прошёл марафон «Красивый забег»-6

Вообще в восторге от этих забегов, от того, какой праздник для нас делается. Сейчас можно отправляться уже праздновать, встречать 8 Марта с родными, друзьями.

На старте только девушки – в Минске прошёл марафон «Красивый забег»-8

Настроение отличное. Соответственно, костюм соответствует работе. Символизирует нашу силу. Потому что мы можем быть сильными не только парни, но и девочки.

На старте только девушки – в Минске прошёл марафон «Красивый забег»-10

На финише каждую участницу «Красивого забега» ожидали фирменные медали, подарки спонсоров и, конечно, цветы. К слову, такие праздничные марафоны уже стали доброй. Сегодняшний стал девятым по счету.

# 8 Марта # Женщины Беларуси # Спортивные соревнования

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