На старте только девушки – в Минске прошёл марафон «Красивый забег»

На старте только девушки. В Минске прошел «Красивый забег». Принять участие в праздничном марафоне изъявили желание порядка 1,3 тысячи прекрасных дам. К слову, самой старшей из них – 72, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прекрасные дамы соревновались «на стиле» – в ярких и необычных костюмах, а главное, с праздничным настроением. И каждая с группой поддержки. В спортивном марафоне приняли участие не только белоруски, но и представительницы России, Казахстана и Китая.

Настроение такое же, как и погода, просто шикарное. Захотели вот такими побыть красивыми, вспомнить молодость, так скажем. Любите и будьте любимыми.

Вообще в восторге от этих забегов, от того, какой праздник для нас делается. Сейчас можно отправляться уже праздновать, встречать 8 Марта с родными, друзьями.

Настроение отличное. Соответственно, костюм соответствует работе. Символизирует нашу силу. Потому что мы можем быть сильными не только парни, но и девочки.