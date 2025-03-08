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В лесах Беларуси сохраняется высокий уровень возникновения возгораний

08 марта 2025 13:44
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Сложная пожароопасная обстановка сохраняется в лесах Беларуси. За минувшие сутки на тушение огня Гослесохране пришлось выезжать свыше 20 раз, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В лесах Беларуси сохраняется высокий уровень возникновения возгораний-2

Больше всего пожаров произошло в Брестской области. Сегодня в регионе введен запрет на посещение лесных территорий. Высокий уровень угрозы возникновения возгораний сохраняется из-за сухой погоды и отсутствия достаточного количества влаги в почве. Белорусов призвали воздержаться от сжигания сухой растительности и не разводить огонь в лесах. В некоторых районах сотрудники государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций переведены в режим повышенной готовности.

# Пожар

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