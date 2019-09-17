При выписке из роддомов мамы будут получать коробки с подарками для малыша: что войдёт в набор

Новости Беларуси. Осознанный подход к материнству. Встреча в рамках акции «МамаPRO» состоялась 17 сентября в родильном доме городской клинической больницы № 5, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В ее рамках с 14 октября молодые мамы при выписке из всех родильных домов Минска, клинического родильного дома области и РНПЦ «Мать и дитя» будут получать коробки с необходимым для нее и малыша минимумом.

Диана Мардас, руководитель проекта «МамаPRO»:

Мы создавали этот проект вместе с мамами. Еще в августе прошлого года мы опросили мам на тему «Что бы им хотелось видеть в составе коробок?». Протестировали, весь январь у нас шла тестовая акция. Получили обратную связь от мам и немножко ее видоизменили.

Внутри коробок мамы найдут уходовую косметику, средства гигиены, а также письма с напутственными словами и советами от мам-амбассадоров проекта. В перспективе руководство планирует развитие до масштаба республики.