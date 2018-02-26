«Мой идеальный супруг». В минском лицее №1 начали обучать основам семейной жизни

Новости Беларуси. Как сохранить теплые отношения в паре и что может уберечь от разлада? Ни один вопрос здесь не остается без ответа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В помощь подросткам – произведения искусства, киноленты, фото и, конечно, живое общение. В отличие от привычных уроков, эти занятия привлекают учеников интерактивом и непосредственностью. Ребята свободно делятся своим мнением со сверстниками и педагогами.