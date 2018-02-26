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«Мой идеальный супруг». В минском лицее №1 начали обучать основам семейной жизни

26 февраля 2018 22:22
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Новости Беларуси. Как сохранить теплые отношения в паре и что может уберечь от разлада? Ни один вопрос здесь не остается без ответа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

В помощь подросткам – произведения искусства, киноленты, фото и, конечно, живое общение. В отличие от привычных уроков, эти занятия привлекают учеников интерактивом и непосредственностью. Ребята свободно делятся своим мнением со сверстниками и педагогами.  

«Мой идеальный супруг». В минском лицее №1 начали обучать основам семейной жизни-1

  

Вероника Карпович, учащаяся ГУО «Лицей №1»:  
В этой контент-платформе «Ковчег» можно узнать много интересного. Какие-то музыкальные группы, которые семьей выступают. Книги, которые можно почитать о семейной жизни. Ведь это очень важно для нас.  

«Мой идеальный супруг». В минском лицее №1 начали обучать основам семейной жизни-4

  

Анжелика Ананич, заместитель директора по воспитательной работе ГУО «Лицей №1»:  
Здесь ребята могут создавать презентации. Работать над созданием, например, коллажа «мой идеальный супруг», «моя идеальная супруга».  

# общество # Фотофакт # Брак и семья # Вероника Карпович # Анжелика Ананич

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