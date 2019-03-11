При поддержке ЕС в Берёзе появится «умная» система уличного освещения

Новости Беларуси. В Березе при поддержке Европейского союза модернизируют уличное освещение. В районном центре появится «умная» система управления источниками света, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот город в Брестской области – лидер по реализации международных инициатив. Всего за 15 лет сотрудничества региона с европейскими партнерами успешно завершены более 140 проектов. Самые масштабные – строительство дорог и погранпереходов. Немало сделано в сферах культуры, образования, туризма и здравоохранения. Новые идеи 10 марта обсудили в Бресте на встрече, которая была посвящена сотрудничеству Евросоюза и Беларуси.

Юрий Колесов, заместитель начальника управления Брестского облисполкома:

Брестская областная больница на не один десяток евро получила оборудование. Были реализованы средства на компьютеризацию классов в отдельных школах, на восстановление исторических памятников, на организацию туристических троп в рамках экологических программ.

Беренд де Гроот, руководитель отдела программ сотрудничества представительства Евросоюза в Беларуси:

Финансовые средства мы стараемся направить как на продолжение реализуемых программ, так и для поддержки новых. Например, создание инфраструктуры для велосипедистов в Бресте. Уже построены ряд парковок и велодорожек. Они помогли многим горожанам пересесть на велосипед. Пока это только 2-3 % населения. Но в итоге может быть 20-30 %, что значительно снизит выбросы вредных веществ в атмосферу.