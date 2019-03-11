«Человек говорил, что отдыхает за рубежом, но фотографии используются с прошлого отпуска». Как распознать лжеца?

Доводилось ли вам когда-нибудь встречаться со взрослыми людьми, которые вдруг под видом откровения начинали рассказывать захватывающие истории из жизни – притом невероятные настолько, что в них было трудно поверить? Это обычные вруны, притворщики и мастера пускать пыль в глаза. У Ольги в окружении оказался подобный персонаж. Поймать подругу на лжи было неприятно, но несложно. Ольга Лукашова:

Допустим, недавно мы стали обращать внимание на то, что она говорит о том, что покупает люксовые и брендовые вещи. Так мы её встретили в торговом центре, хотя она до этого говорила, что в такие торговые центры она даже заходить не будет. Точно также было с историей про отдых. Человек несколько раз говорил, что отдыхает за рубежом, на морях, но социальные сети у человека закрыты, фотографии с прошлого отдыха используются большое количество раз.

Речь идет о патологических лжецах – людях, страдающих так называемым синдромом Мюнхгаузена. И хотя имя литературного персонажа вызывает приятные ассоциации, встреча с похожим человеком в жизни удовольствия не приносит. Марина Прохорова, психолог:

Человек начинает приукрашивать какие-то истории своей жизни, в целом как-то презентовать себя как-то по-особенному, когда его текущая ситуация, его жизнь, его реальность по ряду причин его не устраивает.

Рассказывать фантастические истории, чтобы придать себе значимости – такое поведение характерно для детей. Встретив его у ровесника, взрослый человек теряется и порой верит рассказанному. Ведь если патологический лжец – кто-то из ваших близких, то ещё труднее смириться с мыслью о его постоянном вранье. Марина Прохорова:

Людям страшно, что этот его объективный образ неприемлем, что такой, какой он есть – неинтересен, что его жизненная ситуация, его статус, некоторые его успехи – это вовсе не его успехи и достижения, что другие люди просто отвернутся от него, либо не проявят должный интерес.

Эти люди живут в своих воздушных замках так долго, что уже сами считают их настоящими. При наличии хороших актёрских данных они могут разыграть перед вами целое представление – но про себя всегда помнят, что говорят неправду. Для них проще простого выдумать несуществующего супруга или несметные богатства, лишь бы не быть пустым местом для окружающих. Марина Прохорова:

Человек может тратить огромные деньги на одежду, на внешний вид, а по сути это только фасад, только картинка.

Такие попытки презентовать себя создают иллюзию спокойствия и безопасности. Но на деле ситуация грустна. Вместо того, чтобы в реальности стать лучше, человек инвестирует свои силы и время не в том направлении. Марина Прохорова:

Человек может тогда, возможно, получить объективный взгляд со стороны на свою жизнь, увидеть себя по-новому со стороны через комментарий, через обратную связь его друзей.